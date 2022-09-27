Волгоградца отлучили от интернета на год за экстремистские посты









Городищенский районный суд вынес приговор 32-летнему жителю Волгоградской области, которого признали виновным в распространении в интернете материалов экстремистского характера. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ по Волгоградской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Волгоградской области опубликовал в своем аккаунте высказывания, содержащие признаки призыва к действиям, связанным с насилием, направленным на социальную группу лиц, объединенных по признаку национальности.





По возбужденному следственным подразделением УФСБ уголовному делу Городищенский городской суд признал А.В. Демьянова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК России, и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.





Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет, сроком на 1 год.





Приговор вступил в законную силу.



