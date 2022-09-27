Волгоградца отлучили от интернета на год за экстремистские посты

Расследования 27.09.2022 16:06
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27.09.2022 16:06
Городищенский районный суд вынес приговор 32-летнему жителю Волгоградской области, которого признали виновным в распространении в интернете материалов экстремистского характера. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ по Волгоградской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Волгоградской области опубликовал в своем аккаунте высказывания, содержащие признаки призыва к действиям, связанным с насилием, направленным на социальную группу лиц, объединенных по признаку национальности.
По возбужденному следственным подразделением УФСБ уголовному делу Городищенский городской суд признал А.В. Демьянова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК России, и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет, сроком на 1 год.
Приговор вступил в законную силу.
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