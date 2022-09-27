Расследования

В Волгограде к 11 годам колонии осудили убийцу отца, спасавшего сына

Расследования 27.09.2022 12:02
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27.09.2022 12:02


Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор 47-летнему Рауфу Азимову, который по ошибке покалечил юношу и убил его отца, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Азимов в апреле текущего года Тракторозаводским районным судом Волгограда был осужден к 11 годам колонии строгого режима за покушение на убийство из хулиганских побуждений и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
- Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Азимов обжаловал его в апелляционном порядке и просил вынести оправдательный приговор, - рассказала Черединина. - Волгоградский областной суд разделил позицию прокуратуры региона о законности и справедливости указанного приговора, оставив его без изменения.
Приговор вступил в законную силу.
Следствием и судом установлено, что преступление совершено рано утром 1 января 2020 года. Азимов и его сын находились в частном секторе рабочего поселка Гумрак. Пьяные мужчины увидели ранее незнакомого им юношу. Азимов ударил его ножом в живот, перепутав с человеком, который якобы его ранее обидел.
На крики о помощи из частного дома выбежал отец потерпевшего и попытался остановить злоумышленника. Однако Азимов избил мужчину и ударил его ножом в область бедра. От полученных травм 40-летний мужчина впоследствии скончался в лечебном учреждении. Его сыну удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. 
При этом во время конфликта сын Азимова нанес потерпевшим несколько ударов, не причинивших вреда здоровью.
Вину в содеянном Азимов не признал.
Напомним, что его 27-летний сын также признан виновным в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору и побоях. Он приговорен к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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