Губернатор Волгоградской утвердил состав фонда «За победу»

Состав наблюдательного совета фонда поддержки военнослужащих и добровольцев утвержден постановлением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, возглавил его первый заместитель председателя Волгоградской облдумы Сергей Булгаков. Заместителем Булгакова в созданной структуре стал Алексей Буров, депутат облдумы.

Также членами совета назначены председатель общественной палаты региона Татьяна Гензе, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков, депутаты облдумы Михаил Струк и Владимир Шкарин, первый зампредседателя областной организации ветеранов Александр Струков, председатель союза комсомольских поколений Галина Хорошева.

Наблюдательный совет программы поддержки военнослужащих и добровольцев – участников специальной военной операции «За Победу» будет заниматься распределением средств, поступивших на специальный счет фонда на поддержку участников СВО, проходящих службу в вооруженных силах, Росгвардии, МЧС, СК РФ, ФСБ и других структурах.

Напомним, первое организационное заседание совета фонда поддержки СВО прошло в Волгограде 25 сентября.