«Отвезли прямо домой»: ошибочно мобилизованные волгоградцы возвращаются в семьи

В Волгоградской области оперативно устраняют недоработки, связанные с частичной мобилизацией. В результате домой возвращают тех, кто не подлежит мобилизации в силу различных причин.

Так, корреспонденту ИА «Высота 102» удалось пообщаться с Александром Алексеевичем Ермолаевым, 63-летним подполковником запаса из Краснослободска. Его, напомним, отвезли сначала в пункт сбора, а потом и на полигон Прудбой, несмотря на то, что по возрасту он не подходил под формат частичной мобилизации. Кроме того, мужчина имеет серьезные заболевания – диабет и ишемию мозга.

– Накануне за мной приехали сотрудники районного военкомата на полигон и отвезли прямо домой, – вспоминает Александр Ермолаев. – Родные глазам не поверили, когда в час ночи я заявился. К сожалению, я не услышал слов извинения. Хотя на всех этапах – начиная от военкомата и заканчивая полигоном – я объяснял, что я не подхожу для мобилизации, в первую очередь по возрасту, так как подполковников запаса могут призвать только до 55 лет. Даже просил открыть компьютер и посмотреть сайт Минобороны. Но ничего не помогало, никто меня не хотел слышать. Там обычные исполнители, думаю, никто не хотел брать на себя ответственность. Наверное, только благодаря публичной огласке на мою ситуацию обратили внимание.

Как стало известно ИА «Высота 102», уже завтра 25 сентября вернется к своим четырем детям и житель станицы Голубинская Калачевского района 39-летний Александр Шехманов. По словам мужчины, самому младшему его ребенку нет и трех лет, другой учится в третьем классе, а детям супруги, которые находятся на его иждивении, – 14 и 17 лет.

– Я и в военкомате говорил, и на пункте сбора в районном ДК, что у меня четверо детей и под мобилизацию я не подхожу, – вспоминает Александр. – Но на это не обращали внимание. Когда уже сюда, на Прудбой, привезли, жена стала собирать справки, которые запросили в военкомате. Она все сделала, как ей сказали. Ну значит, все-таки разобрались. Хотя, скажу я вам, если надо, то я готов выполнить свой долг. Ну а дети, конечно, обрадуются. Очень хочу их обнять.

Напомним, на первом совещании призывной комиссии губернатор обратил внимание на необходимость избегать формализма при проведении частичной мобилизации. Без погрешностей в первые дни, к сожалению, обойтись не удалось. Но недоразумения сейчас устраняются.

Сегодня, в частности, военком Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда Игорь Шевченко объяснил возникающие нюансы мобилизации тем, что этот процесс проходит впервые за последние годы. Также, по его словам, работа корректируется согласно получаемым разъяснениям из оборонного ведомства и правительства.