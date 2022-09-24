Общество

63-летнего призывника из Волгоградской области вернули домой с пункта сбора

Общество 24.09.2022 09:08
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24.09.2022 09:08



63-летний житель Краснослободска вернулся домой после короткой мобилизации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на издание Baza, Александра Ермолаева, который имеет звание подполковника запаса, призвали 22 сентября. Повестку ему вручил лично глава Среднеахтубинского района - Николай Патрин.

При этом у мужчины есть ряд заболеваний – диабет и ишемия мозга. Несмотря на это, он показался здоровым членам медицинской комиссии и его отправили на полигон Прудбой.  Хотя в министерстве обороны ранее заявляли, что мобилизации подлежат подполковники в возрасте до 55 лет.

Однако ошибку все же исправили. Как сообщает издание, мужчину отпустили с полигона и он приехал домой.


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