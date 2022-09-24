



Очередной отряд мобилизованных волгоградцев отправился сегодня с территории районного военкомата на сборный пункт. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», с самого утра в военкомат Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда на улице Криворожской стали прибывать мужчины со своими семьями – родителями, женами и детьми. Многие женщины не скрывали слез, но их успокаивали мужчины и особенно трепетно обнимали детей.

Мужчины сначала прошли с повестками в военкомат, где проверили их данные, при этом у всех измерили температуру. Потом состоялось построение во дворе. Военный комиссар Игорь Шевченко попросил откликнуться тех, кому больше 35 лет, у кого есть дети до 5 лет вне зависимости от их количества, а также, у кого беременные жены. По словам военкома, пока эта категория мужчин получит отсрочки от частичной мобилизации.

Затем перед волгоградцами со словами поддержки выступила ленинградская блокадница, а также священник, который благословил их на защиту Родины. Он раздал всем маленькие иконки. После этого мужчины сели в автобус, который повез их на сборный пункт.

А военкома окружили взволнованные женщины, которые забросали его вопросами. Так, одна из волгоградок выразила недоумение тем обстоятельством, что мобилизовали ее мужа, сотрудника сотовой компании, которые не должны были призываться, так как трудятся в сфере телекоммуникаций. При этом компания подготовила весь необходимый пакет документов, доказывающих необходимость нахождения сотрудника на своем рабочем месте.







Игорь Шевченко пообещал лично разобраться в этой ситуации и заверил женщину, что все данные, а также основания для отсрочки будут еще проверяться.



– Огульного "раз-два" не будет, – пообещал военком. – С каждым будем разбираться индивидуально, военком за это отвечает.







Игорь Шевченко ответил на вопросы и о денежном довольствии призванных в рамках частичной мобилизации. Так, по его словам, рядовые в зависимости от звания и должности будут получать от 160 тысяч рублей на карту «Мир». Кроме того, им на руки будет выделена определенная сумма на личные нужды, например, на сигареты.







При этом военком признал, что в первые дни мобилизации происходили «погрешности». Это он объяснил тем, что частичная мобилизация проходит впервые за последние годы, а также тем, что разъяснения поступают постепенно, в результате чего приходится корректировать критерии набора мобилизованных.



Фото, видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»