Бочаров потребовал четкого исполнения Указа о частичной мобилизации





В Волгограде сегодня, 22 сентября, утром губернатор Андрей Бочаров провел рабочее совещание, которое было посвящено исполнению Указа Президента РФ о частичной мобилизации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, в формате видеоконференции руководитель области пообщался с главами муниципалитетов, военными комиссарами и представителями территориальных подразделений ГУ МВД по Волгоградской области.

– Обращаю ваше внимание на неукоснительное выполнение Указа Президента и исключение равнодушного, формального отношения военных комиссариатов и призывных комиссий к выполнению поставленных Президентом России задач, — подчеркнул Андрей Бочаров в ходе совещания.

Напомним, что накануне Андрей Бочаров возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации в Волгоградской области. Об этом в обладмине объявили вскоре после подписания Указа президентом Владимиром Путиным.

Вечером 21 сентября в очном формате волгоградский губернатор провел совещание с военными комиссарами, представителями силовых ведомств, администраций региона и города.