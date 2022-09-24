Федеральные новости

Американцы сняли клип о США с кадрами нефтяной вышки под Волгоградом

Федеральные новости 24.09.2022 08:11
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24.09.2022 08:11



Республиканская партия США сняла предвыборный видеоклип, посвящённый «исключительности Америки», но в нём оказались кадры из России, Украины и Словакии.

Об этом пишет издание Huffpost, цитирует его RT на русском.

Во время того, как голос за кадром говорит о «богатом наследии американской истории», в видео показывают кадры нефтяной вышки, расположенной под Волгоградом.

Мальчик, который бежит с игрушечным самолётом под выдержки из Декларации независимости о «свободе и стремлении к счастью», сняты в том же месте.

Кроме того, в клипе проиллюстрированы кадры магазина, расположенного в Словакии, а также украинских полей.


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