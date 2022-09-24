Американцы сняли клип о США с кадрами нефтяной вышки под Волгоградом









Республиканская партия США сняла предвыборный видеоклип, посвящённый «исключительности Америки», но в нём оказались кадры из России, Украины и Словакии.





Об этом пишет издание Huffpost, цитирует его RT на русском.





Во время того, как голос за кадром говорит о «богатом наследии американской истории», в видео показывают кадры нефтяной вышки, расположенной под Волгоградом.





Мальчик, который бежит с игрушечным самолётом под выдержки из Декларации независимости о «свободе и стремлении к счастью», сняты в том же месте.





Кроме того, в клипе проиллюстрированы кадры магазина, расположенного в Словакии, а также украинских полей.