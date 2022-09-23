Два сотрудника банка в Волжском оставили без денег телефонных мошенников









В городе Волжском Волгоградской области два банковских работника спасли 566 тысяч сбережений клиентов, отговорив их снимать деньги по звонку телефонных аферистов.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, сегодня, 23 сентября, начальник Управления МВД России по городу Волжскому полковник полиции Александр Беремесенко встретился с бдительными сотрудниками и наградил их за активную гражданскую позицию, своевременное содействие органам внутренних дел и активное участие в противодействии дистанционным мошенничествам.

Первый случай произошел 6 сентября этого года, когда в банк обратилась 60-летняя пенсионерка. Женщина пришла, чтобы снять 476 тысяч рублей и перевести их якобы на безопасный счет, о котором ей сообщил незнакомец по телефону, представившись сотрудником службы безопасности кредитного учреждения.

Одна из сотрудниц банка Светлана Бадамшина обратила внимание на взволнованную посетительницу. Выяснив причину, по которой пенсионерка пытается снять крупную денежную сумму, она убедила ее этого не делать, а незамедлительно обратиться в полицию. Уже в дежурной части женщине рассказали, что таким образом ее пытались обмануть телефонные аферисты и лишить сбережений.

В аналогичной ситуации помог сберечь денежные средства 53-летней волжанки Эмиль Еременко. Женщина тоже пришла в отделение банка, чтобы перевести аферистам 90 тысяч рублей. Работника отделения, который занимался обслуживанием клиентки, сразу насторожило такое решение. Пообщавшись немного с женщиной, он уговорил ее не снимать денежные средства со счета и посоветовал написать заявление в полицию.







