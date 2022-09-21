Общество

Андрей Бочаров встретился с делегациями Ирана и Белоруссии

Общество 21.09.2022 17:24
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21.09.2022 17:24


В Волгограда с рабочими визитами 21 сентября прибыли делегации Исламской Республики Иран в РФ и Республики Беларусь. Губернатор Волгоградской области обсудил с партнерами перспективные направления развития сотрудничества..

Так, в администрации Волгоградской области в среду днем Андрей Бочаров провел встречу с главой Витебского областного исполкома  Беларуси Александром Субботиным, представителями Министерства архитектуры и строительства и Министерства промышленности Республики Беларусь.

– У нас по-настоящему братские, партнерские отношения — динамику работы задают наши лидеры. Потенциал развития этих отношений может быть раскрыт в разных форматах. Совсем скоро мы будет отмечать 80-летие Сталинградской Победы. Тысячи жителей Белоруссии защищали Сталинград и достойно выполнили все задачи, освобождая затем и страны Европы от фашизма. Основные мероприятия состоятся 2 февраля 2023 года в Волгограде. Для нас это очень важное событие, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Позже 21 сентября Андрей Бочаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали.

Хочу сказать вам большое спасибо за вашу активную позицию в развитии межрегиональных связей: с вашим непосредственным участием серьёзно активизирована работа между Волгоградской областью и провинциями Республики Иран, – поблагодарил губернатор.


Как было озвучено в ходе встречи, на сегодня волгоградскими и иранскими предприятиями обсуждаются поставки конкретных товаров и закупки конкретных видов сырья, материалов и комплектующих. Серьёзные подвижки также заметны в вопросах прямых поставок волгоградского зерна в Иран. Реальным результатом является рост почти в 2,5 раза в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021-го экспорта широкого круга волгоградских товаров в Иран и поставок иранской продукции в субъект.

Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали в свою очередь заявил, что провинции Ирана в ближайшей перспективы намерены наращивать взаимодействие с Волгоградской областью. 

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