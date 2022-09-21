Андрей Бочаров встретился с делегациями Ирана и Белоруссии





В Волгограда с рабочими визитами 21 сентября прибыли делегации Исламской Республики Иран в РФ и Республики Беларусь. Губернатор Волгоградской области обсудил с партнерами перспективные направления развития сотрудничества..

Так, в администрации Волгоградской области в среду днем Андрей Бочаров провел встречу с главой Витебского областного исполкома Беларуси Александром Субботиным, представителями Министерства архитектуры и строительства и Министерства промышленности Республики Беларусь.

– У нас по-настоящему братские, партнерские отношения — динамику работы задают наши лидеры. Потенциал развития этих отношений может быть раскрыт в разных форматах. Совсем скоро мы будет отмечать 80-летие Сталинградской Победы. Тысячи жителей Белоруссии защищали Сталинград и достойно выполнили все задачи, освобождая затем и страны Европы от фашизма. Основные мероприятия состоятся 2 февраля 2023 года в Волгограде. Для нас это очень важное событие, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Позже 21 сентября Андрей Бочаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали.

– Хочу сказать вам большое спасибо за вашу активную позицию в развитии межрегиональных связей: с вашим непосредственным участием серьёзно активизирована работа между Волгоградской областью и провинциями Республики Иран, – поблагодарил губернатор.