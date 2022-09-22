Им здесь тепло и сытно: на Мамаевом кургане Волгограда выросла популяция белок

Мамаев курган невозможно представить без скульптуры «Родина-мать зовет!»… и белок, поселившихся здесь в 2017 году. За эти пять лет «мамаевские» обжились и существенно прибавили в популяции. В этом году, по словам волгоградцев, их стало еще больше, чем обычно. Корреспонденты информагентства понаблюдали за жизнью рыжих и дымчатых «хвостиков».

Подробности — в материале ИА «Высота 102».





Каждый, кто поднимается на Мамаев курган, неосознанно ищет с ними встречи. В кармане — грецкие орехи и фундук, на ветке — мелькает пушистый хвост. Буквально пару мгновений и белка уже просит у вас лакомство.

— Мы подкармливаем белочек утром и вечером. Меня они узнают по голосу и сразу подбегают за угощением. Зимой бывало просто садились на мою руку и ели с ладони — так теплее, — рассказала администратор комплекса на Мамаевом кургане Светлана Зимуковская. — Им лучше давать грецкие орехи, раскалывая их на две половинки и фундук, можно давать яблоки. Колбасой и печеньем их точно кормить не нужно — пушистики могут заболеть.









По словам сотрудницы комплекса, лучше сразу научиться правильно кормить белок.

— Чтобы подманить пушистика, можно ударить орехом об орех или поцокать языком. Угощение нужно давать на прямой руке, на открытой ладони. Белка сама заинтересуется и подойдет. Зажимать кулак не нужно — бельчонок может вас случайно оцарапать. Не надо делать резких движений и сильно шуметь, бельчата могут испугаться — у них довольно слабое сердечко, — поделилась Светлана. — Обычно белки съедают два или три ореха, а остальные прикапывают, причем делают это так искусно, притаптывая лапками, что и не найдешь. У нас живет Августин. Попал к нам прошлым летом, поэтому так назвали. Мы выходили малыша, он набрался сил и в октябре ушел, как говорится, на вольные хлеба. Августин единственный, кто любит семечки и… огурцы. Причем у огурца он ест только мякоть, а кожуру не трогает. Вот такой гурман.









Также на территории комплекса есть поилки, расположенные на деревьях, но некоторые белки научились пить из поливалок для растений.

— В этом году у пушистых хороший приплод. Их действительно стало больше. Специальный учет мы не ведем, но различаем всех. Например, у Августина своеобразный окрас, на кончике хвоста у него есть отлив, по которому только я его узнаю. Он часто ко мне запрыгивает на руки, может по мне пробежаться, — говорит Светлана Зимуковская. — В 2019-м у нас была всего одна белочка с черным окрасом и грудкой белого цвета. В этом году рыже-черных бельчат просто не сосчитать.









Как рассказала администратор комплекса, для размножения белок созданы все условия. На деревьях оборудовано около 20 домиков.

— В эти домики белки приносят маленькие веточки, сухую траву, утепляя свои «квартирки», чтобы создать максимально благоприятные условия для будущего потомства, — отмечает Светлана.









Раньше на Мамаевом кургане можно было заметить белку-телеутку. Она больше своих сородичей примерно в полтора раза. И если масса большинства белок не превышает и полкилограмма, то ее «старший» брат весит, как небольшая кошка или декоративная собачка.

— Потом она исчезла, кто-то сообщал нам, что видел ее в одном из парков Волгограда. Вообще наши белочки отметились во многих районах города. Часто говорят, что пушистых замечают в городском саду в центре, у музея-панорамы «Сталинградская битва» на Чуйкова, — рассказывает администратор. — Бельчат на Мамаевом кургане много, их точно больше 30. Они постепенно начинают осваивать новые городские пространства. Бывает и, наоборот, к нам попадают новые обитатели. Недавно из Красноармейского района привезли белку, которая забрела на территорию частного дома и спряталась в гараже.









За играми белок можно наблюдать часами. Они с удовольствием бегают друг за другом и ловко взбираются по стволам деревьев, защищают свои припасы от ворон и умилительно замирают, глядя в объектив очередного фотографа. Главное, не пугать маленьких пушистиков.

Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102»