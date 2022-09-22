Общество

Им здесь тепло и сытно: на Мамаевом кургане Волгограда выросла популяция белок

Общество 22.09.2022 08:43
0
22.09.2022 08:43


Мамаев курган невозможно представить без скульптуры «Родина-мать зовет!»… и белок, поселившихся здесь в 2017 году. За эти пять лет «мамаевские» обжились и существенно прибавили в популяции. В этом году, по словам волгоградцев, их стало еще больше, чем обычно. Корреспонденты информагентства понаблюдали за жизнью рыжих и дымчатых «хвостиков». 

Подробности — в материале ИА «Высота 102». 



Каждый, кто поднимается на Мамаев курган, неосознанно ищет с ними встречи. В кармане — грецкие орехи и фундук, на ветке — мелькает пушистый хвост. Буквально пару мгновений и белка уже просит у вас лакомство. 

— Мы подкармливаем белочек утром и вечером. Меня они узнают по голосу и сразу подбегают за угощением. Зимой бывало просто садились на мою руку и ели с ладони — так теплее, — рассказала администратор комплекса на Мамаевом кургане Светлана Зимуковская. — Им лучше давать грецкие орехи, раскалывая их на две половинки и фундук, можно давать яблоки. Колбасой и печеньем их точно кормить не нужно — пушистики могут заболеть. 



По словам сотрудницы комплекса, лучше сразу научиться правильно кормить белок. 

— Чтобы подманить пушистика, можно ударить орехом об орех или поцокать языком. Угощение нужно давать на прямой руке, на открытой ладони. Белка сама заинтересуется и подойдет. Зажимать кулак не нужно — бельчонок может вас случайно оцарапать. Не надо делать резких движений и сильно шуметь, бельчата могут испугаться — у них довольно слабое сердечко, — поделилась Светлана. — Обычно белки съедают два или три ореха, а остальные прикапывают, причем делают это так искусно, притаптывая лапками, что и не найдешь.  У нас живет Августин. Попал к нам прошлым летом, поэтому так назвали. Мы выходили малыша, он набрался сил и в октябре ушел, как говорится, на вольные хлеба. Августин единственный, кто любит семечки и… огурцы. Причем у огурца он ест только мякоть, а кожуру не трогает. Вот такой гурман.  



Также на территории комплекса есть поилки, расположенные на деревьях, но некоторые белки научились пить из поливалок для растений. 

— В этом году у пушистых хороший приплод. Их действительно стало больше. Специальный учет мы не ведем, но различаем всех. Например, у Августина своеобразный окрас, на кончике хвоста у него есть отлив, по которому только я его узнаю. Он часто ко мне запрыгивает на руки, может по мне пробежаться, — говорит Светлана Зимуковская. — В 2019-м у нас была всего одна белочка с черным окрасом и грудкой белого цвета. В этом году рыже-черных бельчат просто не сосчитать. 



Как рассказала администратор комплекса, для размножения белок созданы все условия. На деревьях оборудовано около 20 домиков. 

— В эти домики белки приносят маленькие веточки, сухую траву, утепляя свои «квартирки», чтобы создать максимально благоприятные условия для будущего потомства, — отмечает Светлана. 



Раньше на Мамаевом кургане можно было заметить белку-телеутку. Она больше своих сородичей примерно в полтора раза. И если масса большинства белок не превышает и полкилограмма, то ее «старший» брат весит, как небольшая кошка или декоративная собачка. 

— Потом она исчезла, кто-то сообщал нам, что видел ее в одном из парков Волгограда. Вообще наши белочки отметились во многих районах города. Часто говорят, что пушистых замечают в городском саду в центре, у музея-панорамы «Сталинградская битва» на Чуйкова, — рассказывает администратор. — Бельчат на Мамаевом кургане много, их точно больше 30. Они постепенно начинают осваивать новые городские пространства. Бывает и, наоборот, к нам попадают новые обитатели. Недавно из Красноармейского района привезли белку, которая забрела на территорию частного дома и спряталась в гараже. 



За играми белок можно наблюдать часами. Они с удовольствием бегают друг за другом и ловко взбираются по стволам деревьев, защищают свои припасы от ворон и умилительно замирают, глядя в объектив очередного фотографа. Главное, не пугать маленьких пушистиков.

Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.09.2022 09:45
Общество 22.09.2022 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 09:30
Общество 22.09.2022 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 09:27
Общество 22.09.2022 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 09:05
Общество 22.09.2022 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 08:16
Общество 22.09.2022 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 20:10
Общество 21.09.2022 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 19:41
Общество 21.09.2022 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 18:06
Общество 21.09.2022 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 17:24
Общество 21.09.2022 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 16:34
Общество 21.09.2022 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 15:44
Общество 21.09.2022 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 14:54
Общество 21.09.2022 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.09.2022 14:48
Общество 21.09.2022 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 14:16
Общество 21.09.2022 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 13:39
Общество 21.09.2022 13:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:54
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой из ЭлистыСмотреть фотографии
09:45
В центре Волгограда столкнулись троллейбус № 9 и маршрутка № 98Смотреть фотографии
09:30
В Госдуме РФ пообещали не забирать последних медиков из сел на СВОСмотреть фотографии
09:27
МВД РФ назвало фейком дежурство сотрудников военкоматов на постах ГИБДДСмотреть фотографии
09:27
Маршрутка из Элисты перевернулась в Волгограде и врезалась в автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
В райцентре Волгоградской области отменили молодежную дискотеку из-за мобилизацииСмотреть фотографии
08:43
Им здесь тепло и сытно: на Мамаевом кургане Волгограда выросла популяция белокСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
Цены на бензин повысились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:22
«Не удерживал и не проникал»: полиция оценила действия отца, забравшего сына у волгоградкиСмотреть фотографии
21:46
Вандалы оторвались на уличном благоустройстве в ВолжскомСмотреть фотографии
21:00
Удар сковородкой сделал волгоградца поджигателемСмотреть фотографии
20:36
Правительство РФ выделит средства на проведение частичной мобилизацииСмотреть фотографии
20:10
В Волгоградской области досрочно отремонтировали участки трасс на Москву и Ростов-на-ДонуСмотреть фотографии
19:41
«Надо бы поаккуратнее»: волгоградцы «добавили колорита» обновленной набережной за 10 днейСмотреть фотографии
19:02
«Живем на сырой земле»: в Волгограде во время капремонта затопило подвал и квартиры четырехэтажкиСмотреть фотографии
18:06
В Волгограде силовики и военкомы обсудили частичную мобилизациюСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде врачи спасли пациента с тромбом в легких на фоне ковидаСмотреть фотографии
17:24
Андрей Бочаров встретился с делегациями Ирана и БелоруссииСмотреть фотографии
16:38
Шойгу поручил организовать охрану пунктов сбора мобилизованныхСмотреть фотографии
16:34
Организаторы ParkSeason Fest в Волгограде не считают фестиваль провальнымСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде осудят мастера УК за падение школьницы с балкона аварийного домаСмотреть фотографии
15:45
Хороший урожай замедлил темпы инфляции в Волгоградской области до 12,7%Смотреть фотографии
15:44
В Волгограде обсудили реализацию партпроекта «Предпринимательство»Смотреть фотографии
15:16
В Волгограде бывший подрядчик «Газпрома» обвиняется в невыплате зарплатыСмотреть фотографии
14:54
Волонтеры фонда «Дари еду» и представители «Виво Маркет» передали нуждающимся семьям продуктовые наборыСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде назначили нового главврача областной стоматологииСмотреть фотографии
14:16
В зарослях и в обломках: смотрим, как выглядят сегодня башни Т-34 на переднем крае обороны СталинградаСмотреть фотографии
14:09
Летчики и военкомы: кто из волгоградских депутатов имеет боевое или армейское прошлое и мог бы отправиться на СВОСмотреть фотографии
13:39
«Глаз замылился»: в Волгограде плакат с ошибкой в слове «Россия» впопыхах содрали с билбордаСмотреть фотографии
13:16
Вячеслав Володин одобрил участие депутатов Госдумы в СВОСмотреть фотографии
 