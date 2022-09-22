Расследования

«Не удерживал и не проникал»: полиция оценила действия отца, забравшего сына у волгоградки

Расследования 22.09.2022 06:22
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22.09.2022 06:22


Волгоградке Валентине Ермолаевой отказали в возбуждении уголовных дел в отношении ее бывшего супруга, которого она обвинила в похищении младшего сына. Как рассказал ИА «Высота 102» адвокат женщины Антон Гетманенко, соответствующий ответ пришел из управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Волгоградской области. 

Так, в ходе полицейской проверки факт незаконного удержания несовершеннолетнего ребенка не был установлен. Также, как говорится в ответе, не установлен и  факт проникновения в квартиру бывшего мужа Валентины Сергея Кутыркина. 

Кроме того, поясняет  врио начальника управления Д.В. Климов, причиненные телесные повреждения женщине были квалифицированы как не причинившие вреда здоровью. Поэтому и в возбуждении дела по этому заявлению  женщине было отказано. 

При этом в действиях Сергея Кутыркина, сообщается в документе, могут усматриваться признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях – о побоях. В связи с этим материалы проверки выделены в отдельное производство. Наказание по данной статье предусматривает штраф, обязательные работы или административный арест. 

Однако полученный ответ из полиции не удовлетворил ни Валентину Ермолаеву, ни ее адвоката Антона Гетманенко. 

– Валентина обратилась в полицию и в следственный комитет с заявлениями о возбуждении уголовного дела. Подтверждением похищения ребёнка являются телесные повреждения, зафиксированные у Валентины судмедэкспертом, а также видеозапись похищения. Есть и многочисленные очевидцы произошедшего. При таких доказательствах, нам казалось, не может возникнуть никаких трудностей с привлечением виновника к уголовной ответственности, - считает юрист.
Однако, трудности в восстановлении справедливости возникли с самого начала. На  место происшествия даже не приехала следственно-оперативная группа.  Участковый инспектор пешком пришедший на вызов, ограничился только получением объяснения, отказался осмотреть ребёнка на предмет применённого к нему насилия, и даже не выдал потерпевшей направление на снятие побоев. Только после моей жалобы в ГУ МВД, через несколько дней на место, наконец, выехал эксперт-криминалист и снимал отпечатки пальцев с двери и осматривал замок на предмет взлома. Примечательно,  что делал он это ночью и не общаясь с потерпевшей. Наверное, для того, чтобы задним числом вставить протокол осмотра в материал проверки.

В квартире, в которую вломился Кутыркин, кроме Валентины проживают ещё два человека- её сестра и мама. Они также подали заявления о возбуждении уголовного дела по ст. 139 УК РФ за незаконное проникновение в жилище. Однако, следственный комитет Тракторозаводского района уголовное дело пока не возбудил, - продолжает Антон Гетманенко. - В отношении Кутыркина Тракторозаводским отделом полиции до этого  уже дважды проводились уголовно-процессуальные проверки по фактам самоуправства касаемо место жительства ребёнка. Однако к ответственности он не привлекался. Бездействие ПДН тракторозаводского отдела полиции привели к тому что третий раз Кутыркин не постеснялся не просто силой забрать ребёнка, но вломиться в чужую квартиру и избить мать. Такая вот профилактика.

Последний ответ, полученный из ГУВД поражает своим цинизмом. Суть его такова, что Кутыркин отец, поэтому может делать что хочет. Идите в суд. То есть, получается, что в любое время бывший муж может вскрыть замки на входной двери в квартиру, вломиться в ваш дом,  избить вас, забрать ребёнка, причинить ребёнку телесные повреждения, и все нормально, уголовный кодекс не нарушен? Идите в гражданский суд?  Гражданский суд у нас занимается применением насилия и незаконным проникновением в жилище? Гражданский суд должен оказать медицинскую помощь ребёнку которому были причинены телесные повреждения? - недоумевает адвокат.

По словам адвоката, в настоящее время в суд уже подан иск об определении места жительства ребенка. Но сколько продлятся разбирательства, неизвестно. 

Как пояснил Антон Гетманенко, после того, как бывший муж Валентины Сергей Кутыркин забрал младшего сына Романа, ребенка ей так и не вернули. Женщина может видеться с сыном только в школе, однако воссоединиться с ребенком ей не позволяет экс-супруг. 


Напомним, драматические события произошли в одном из дворов дома по ул. Николая Отрады в Тракторозаводском районе Волгограда 4 августа этого года. Как рассказывала ИА «Высота 102» Валентина Ермолаева, она вынуждена была уйти от мужа с двумя своими сыновьями из-за конфликтов и, как она утверждала, из-за избиений ее бывшим супругом. Между тем, Сергей Кутыркин в свою очередь заявлял, что его бывшая супруга была недостойной матерью. 

Как рассказывала Валентина, после развода ее муж давил на старшего сына, в результате чего подросток  ушел жить к нему. Однако бывший супруг решил забрать и младшего. 

В тот день, как рассказывала Валентина, он ворвался в квартиру, где находилась женщина со своими родственниками, и избил ее. Затем старший сын женщины схватил младшего брата и заперся с ним в машине отца. Видеокадры запечатлели, как Сергей Кутыркин хватает бывшую жену за шею, пытаясь ее остановить на пути к машине. 

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