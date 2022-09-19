Бочаров первым сделал взнос в созданный фонд поддержки военнослужащих









В Волгоградской области начал работу Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев. Андрей Бочаров одним из первых перечислил личные средства на единый региональный специальный счёт, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.





На встрече с активом Волгоградского областного совета ветеранов губернатор сообщил о расширении в субъекте мер поддержки участников специальной военной операции на Украине и предложил представителям ветеранского сообщества войти в наблюдательный совет Фонда.





Глава региона поблагодарил жителей, ветеранов, фронтовиков за твердую поддержку президента России и его решения о проведении спецоперации, а также военнослужащих и добровольцев.

Бочаров подчеркнул, что Волгоградская область продолжает работу по восстановлению мирной жизни на освобожденных территориях.





— Все задачи, поставленные по восстановлению мирной жизни на территории ЛНР в рамках полномочий Волгоградской области выполнены досрочно и с высоким качеством. Кроме этого, мы дополнительно взяли определённые обязательства, которые выполним до конца года. Жители Станично-Луганского района, Донбасса говорят спасибо за эту неоценимую помощь. Мы являемся примером для многих того, как необходимо относиться к людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Мы, наши военнослужащие и добровольцы — каждый на своём месте — выполняем те задачи, которые на нас возложены. И обязательно сделаем всё, чтобы мирная жизнь на Донбасс пришла в ближайшее время.





Так, в рамках региональной гуманитарной акции «Тепло из дома» уже формируется очередной гуманитарный конвой, который отправится на Донбасс. Кроме того, губернатор предложил расширить меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.





— Считаю, что наша общая святая обязанность — всеми возможными способами и действиями всесторонне поддерживать защитников Родины — наших военнослужащих, добровольцев, которые защищают наше Отечество, граждан России, жителей Донбасса и Украины от современных нацистов и фашистов. Уверен, будет справедливо, если дети защитников Отечества из числа участников СВО получат возможность после школы продолжить обучение в наших техникумах, колледжах, училищах и высших учебных заведениях в приоритетном порядке, в рамках целевого набора. Для этого нам необходимо будет дополнительно выделить средства и заложить их в бюджете Волгоградской области, — сказал Андрей Бочаров — Также необходимо в рамках правового поля закрепить возможность сохранения за военнослужащими и добровольцами — участниками СВО рабочих мест или предусмотреть гарантии предоставления им равноценных участков другой работы».





Инициативы главы региона горячо поддержали: ветеранский актив выработает и свои идеи по внедрению дополнительных мер поддержки участников СВО и их семей, по увековечиванию памяти погибших Героев. Одно из ранее высказанных предложений уже реализуется — в Волгоградской области начал работу Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев в форме единого регионального специального счёта.





— Во все времена на протяжении веков, мы с вами знаем из истории, из опыта, что народ и армия едины. И как никогда актуальны слова Александра III: «У России есть только два союзника – её армия и флот, — отметил Андрей Бочаров. — Не все могут лично участвовать в СВО в качестве добровольцев по разным причинам, в том числе в силу возраста, по состоянию здоровья. Многие не знают, что именно требуется для наших бойцов в данный момент, и что им может понадобиться в ближайшее время. Поэтому считаю абсолютно правильным ваше предложение. Средства такого Фонда должны находиться под полным государственным и, добавлю, общественным контролем и расходоваться исключительно на поддержку наших военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО. В связи с этим предлагаю представителям ветеранского сообщества войти в состав наблюдательного совета Фонда. Кроме того, считаю, что моя поддержка в этом вопросе должна быть не только на словах, административной, но и личной. Поэтому я сам, первым, внесу личные средства в этот Фонд. Считаю это правильным.





Жителям Волгоградской области, предприятиям, организациям будет предоставлена возможность вносить свои средства на поддержку наших военнослужащих и добровольцев в самых разных форматах, в т.ч. через смс, Qr-код — этот вопрос губернатор поручил детально проработать.





За последнее время уже 1326 человек из Волгоградской области приняли участие в спецоперации. Это не считая тех, кто уехал защищать Донбасс с 2014 года самостоятельно.



