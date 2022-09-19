Общество

В Волгограде простятся с погибшим на Украине 26-летним Ильей Шкуриным

Общество 19.09.2022 10:52
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19.09.2022 10:52


В Волгограде простятся с погибшим в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса ефрейтором Ильей Шкуриным. Как стало известно ИА «Высота 102» от близких военнослужащего, похороны пройдут сегодня, 19 сентября, в 11.30. 

— Илья погиб 12 сентября. Когда-то мы вместе учились в 110-й школе в Кировском районе. Знаю, что потом он поступил в политехнический университет, — рассказал журналистам информагентства одноклассник погибшего бойца. — В зону проведения СВО он отправился из 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Известно, что павшему на поле боя ефрейтору в начале августа исполнилось 26 лет. У контрактника остались жена и маленькая дочь. 

Фото: личный архив Ильи Шкурина / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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