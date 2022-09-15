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«Пап, если не мы, то кто?»: в Волгограде семьям погибших на Украине воинов передали ордена Мужества

Общество 15.09.2022 15:51
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15.09.2022 15:51


В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 15 сентября, состоялась передача орденов Мужества семьям погибших на Украине военнослужащих. Как сообщает ИА «Высота 102», указом Президента РФ посмертно к государственным наградам представлены восемь военных. 



До конца выполнили свой воинский долг и пали на поле боя: 

сержант Михаил Андреевич Морозов

старший сержант Сергей Юрьевич Молоков

ефрейтор Роман Дмитриевич Карнаухов

младший сержант Думенко Данил Александрович

ефрейтор Ержанов Иван Бисимбаевич

младший сержант Грушевой Александр Александрович 

сержант Бозоров Олег Усманалиевич

рядовой Бирюков Владимир Алексеевич


Как стало известно журналистам информагентства, погибший в ходе спецоперации сержант Морозов был водителем автомобильного отделения, старший сержант Молоков — разведчиком-радиотелефонистом. Ефрейтор Карнаухов в зоне проведения СВО командовал гранатометным взводом, младший сержант Думенко разминировал опасные участки фронта, ефрейтор Ержанов был наводчиком мотострелкового отделения. Младший сержант Грушевой в ходе боевых действий командовал отделением группы спецназа, сержант Бозоров был номером расчета гаубично-самоходного взвода, рядовой Бирюков действовал на поле боя, как разведчик-пулеметчик группы специального назначения.  

— Мы отдаем дань уважения и почета нашим героям. Выполняя свой воинский долг, наши ребята погибли в бою, защищая нашу страну, защищая мир. Они сражались за правду, за настоящее и будущее нашей страны. Сражались против фашизма и нацизма, — обратился к присутствующим в зале заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов. — Примите самые теплые и искренние слова соболезнования от всех жителей Волгоградской области. Низкий вам поклон. 

Также в церемонии передачи высоких наград принял участие заместитель военного комиссара Волгоградской области, полковник Сергей Юдин. 


Уроженец Волжского Волгоградской области Данил Думенко служил по контракту в одной из частей в Чеченской Республике. 

— Погиб в Запорожской области, выполняя боевую задачу. Мой сын был сапером, они разминировали участок для наших войск, когда по ним ударил минометы. Все, с кем они были, все его отделение — все погибли, — рассказал отец погибшего Александр Думенко. — Они свою задачу выполнили. Я сам военный, его решение отправиться в зону проведения спецоперации поддержал. Помню, он сказал: «Пап, если не мы, то кто?» 


Михаил Морозов родился в Новоаннинском районе Волгоградской области. После окончания профучилища в 2012 был призван в ряды российской армии. Проходил службу в 255-м гвардейском мотострелковом полку водителем гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона. Здесь же подписал контракт.    

— Поехал туда в апреле. Два месяца пробыл и 9 июня погиб. Знаю, что мой муж спас двоих мальчишек перед гибелью, — говорит супруга погибшего Наталья Морозова Наталья. 


Олег Бозоров родом из хутора Красный Сад Среднеахтубинского района Волгоградской области. В 2013 году окончил Волжский машиностроительный техникум. Проходил срочную службу в 27-м отдельном железнодорожном батальоне в Волгограде. Весной этого года заключил контракт и отправился служить в одну из воинских частей во Владикавказе. 

— Он подписал контракт, мы даже и не знали. Не знала вообще, что он там, пока не приехали из военкомата и не объявили, что он погиб, — сквозь слезы рассказывает мать погибшего солдата Ольга Бозорова. 


Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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