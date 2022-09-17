В Волгоградской области приступили к ремонту позорного крыльца ФАПа









В хуторе Рогожинский городского округа Михайловка приступили к ремонту развалившегося крыльца местного ФАПа. Об этом сообщили ИА «Высота 102» местные жители. Работы начались накануне.





- Это большая радость для пожилых жителей, которые боялись по нему подниматься, - поделились селяне. – Еще бы и фельдшер там работал не несколько раз в неделю, а каждый день.





В облкомздраве пояснили, что в этом году в Рогожинском ФАПе был выполнен текущий ремонт и заверили, что в порядок приведут и крыльцо.