В Волгоградской области приступили к ремонту позорного крыльца ФАПа

Напомним, хуторяне прислали в редакцию фотографию разрушенных ступеней крыльца и посетовали, что зайти в него крайне проблематично.
Общество 17.09.2022 16:07
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17.09.2022 16:07
Напомним, хуторяне прислали в редакцию фотографию разрушенных ступеней крыльца и посетовали, что зайти в него крайне проблематично.
В хуторе Рогожинский городского округа Михайловка приступили к ремонту развалившегося крыльца местного ФАПа. Об этом сообщили ИА «Высота 102» местные жители. Работы начались накануне.
- Это большая радость для пожилых жителей, которые боялись по нему подниматься, - поделились селяне. – Еще бы и фельдшер там работал не несколько раз в неделю, а каждый день.
Напомним, хуторяне прислали в редакцию фотографию разрушенных ступеней крыльца и посетовали, что зайти в него крайне проблематично.
В облкомздраве пояснили, что в этом году в Рогожинском ФАПе был выполнен текущий ремонт и заверили, что в порядок приведут и крыльцо.
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