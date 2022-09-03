«Денег хватает только на дворцы»: в Волгоградской области развалилось крыльцо ФАПа









В хуторе Рогожинский городского округа Михайловка развалилось крыльцо местного ФАПа. Шокирующие фото прислали в редакцию ИА «Высота 102» местные жители.





- У нас принята трехлетняя программа развития Михайловки, туда пошли миллиарды, - рассказали хуторяне. – А в наш ФАП зайти невозможно – там нет крыльца. Мало того, что прием ведется всего три раза в неделю приезжим фельдшером, так еще и заходить туда опасно. А у нас в основном пожилые жители только в хуторе остались. Недавно одной пенсионерке назначили делать уколы каждый день, а как их делать, если фельдшер бывает только наездами? Она вынуждена была отказаться.





По словам жителей хутора, им непонятно, почему на строительство ледового дворца в Михайловке есть четверть миллиарда рублей, а на ремонт крыльца – денег нет.

В волгоградском облкомздраве пояснили ИА "Высота 102", что в Рогожинском ФАПе в этом году был выполнен текущий ремонт.







- Для выполнения ремонта крыльца требуется сварка металлических конструкций, работы запланированы на следующий квартал, - сообщили в ведомстве.

