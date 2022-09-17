Ольга Бузова отходит от стресса в Волгограде после полета на самолете









Ольга Бузова, которая сегодня ночью прилетела в Волгоград из Москвы, отходит от пережитого стресса. Светская дива и певица поделилась с изданием «СтарХит» пережитым.





- Я сейчас пережила жуткий стресс! Наш самолет не могли целый час посадить из-за сильнейшего тумана в Волгограде. Нас жутко трясло. Было очень сильная турбулентность, за окном сверкали молнии. Это было ужасно. Слава Богу, все закончилось, — рассказала певица.



