Ольга Бузова отходит от стресса в Волгограде после полета на самолете

Общество 17.09.2022 10:22
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17.09.2022 10:22
Ольга Бузова, которая сегодня ночью прилетела в Волгоград из Москвы, отходит от пережитого стресса. Светская дива и певица поделилась с изданием «СтарХит» пережитым.
- Я сейчас пережила жуткий стресс! Наш самолет не могли целый час посадить из-за сильнейшего тумана в Волгограде. Нас жутко трясло. Было очень сильная турбулентность, за окном сверкали молнии. Это было ужасно. Слава Богу, все закончилось, — рассказала певица.
Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», Ольга Бузова сегодня примет участие в празднике красоты в ТРЦ «Акварель».
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