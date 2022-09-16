Ольга Бузова прилетит в Волгоград 17 сентября

Ольга Бузова прилетит 17 сентября в Волгоград и посетит ТРЦ «Акварель». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе торгового центра, светская дива и певица примет участие в празднике красоты. С ее участием запланированы бьюти-вечеринка в салоне известного производителя косметики. У волгоградцев будет шанс встретиться и сфотографироваться со своим кумиром.

В субботу в Волгограде состоится масштабный фестиваль ParkSeason Fest, однако поп-дива в этом году в нем не принимает участия. Впрочем, в памяти волгоградцев еще свежи воспоминания о ее прошлогоднем выступлении. Бузова тогда, напомним, в очередной раз изрекла несколько двусмысленных изречений и удивила публику весьма откровенными нарядами.

С программой ParkSeason Fest на 17 сентября вы можете ознакомиться в специальном материале ИА «Высота 102».

Фото: Ольга Бузова / t.me