Общество

Ольга Бузова прилетит в Волгоград 17 сентября

Общество 16.09.2022 14:43
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16.09.2022 14:43


Ольга Бузова прилетит  17 сентября в Волгоград и посетит ТРЦ «Акварель». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе торгового центра, светская дива и певица примет участие в празднике красоты. С ее участием запланированы бьюти-вечеринка в салоне известного производителя косметики. У волгоградцев будет шанс встретиться и сфотографироваться со своим кумиром. 

В субботу в Волгограде состоится масштабный фестиваль ParkSeason Fest, однако поп-дива в этом году в нем не принимает участия. Впрочем, в памяти волгоградцев еще свежи воспоминания о ее прошлогоднем выступлении. Бузова тогда, напомним, в очередной раз изрекла несколько двусмысленных изречений и удивила публику весьма откровенными нарядами. 

С программой ParkSeason Fest на 17 сентября вы можете ознакомиться в специальном материале ИА «Высота 102». 

Фото: Ольга Бузова / t.me

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