Волгоградская область «перепрыгнула» новую планку по COVID-19

В Волгоградской области за последние сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», диагноз подтвердился у 816 человек, 160 из которых – дети.

По данным регионального оперштаба, в настоящее время на дому в регионе проходят лечение в связи с выявленной инфекцией 8150 человек. Закрыли больничные листы 14 сентября 986 волгоградцев.

Впервые за полмесяца в Волгоградской области, кроме прочего, зарегистрирован летальный исход. Так, по данным оперштаба, в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончался 75-летний житель Волгограда. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 6903 жителей Волгоградской области.