Депутаты Волгоградской областной думы 15 сентября без дискуссий и выступлений большинством голосов проголосовали за празднование 30-летия регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102», постановление о проведении праздничных мероприятий было принято в самом конце сегодняшнего заседания.

Напомним, в декабре 2023 года исполняется 30 лет существования областной думы. Но готовиться к этому радостному событию депутаты собираются уже в марте следующего года.

Так, будет подготовлен фильм об истории и деятельности областной думы с 1993 по 2023 годы, издан юбилейный альбом, а в региональных СМИ опубликуют многочисленные материалы на эту тему. Также планируется заказать партию сувенирной продукции, организовать экскурсии для школьников в святая святых – здание, где принимаются региональные законы.

Осенью 2023 года депутаты и сотрудники аппарата сначала поработают на субботнике, а ближе к юбилейной дате отдохнут на торжественном собрании с участием чиновников и общественников и поучаствуют в официальном приеме председателя областной думы.

В облдуме ранее заявляли, что празднование юбилея думы не потребует дополнительных средств областного бюджета, а реализация мероприятий будет проходить в рамках сметы регпарламента.

Между тем, напомним, по данным региональной КСП, расходы Волгоградской областной думы в 2021 году выросли по сравнению с 2020 годом.

Так, если в 2020 году региональный парламент обходился бюджету области в 271 миллион рублей, то в прошлом году – уже в 287,8 миллиона рублей. Увеличение финансирования составило 16,8 миллиона рублей или 6,2%.

Траты областной думы возросли за счет роста расходов на заработную плату в связи с увеличением числа депутатов, исполняющих свои полномочия на постоянной основе.

Фото сайта Волгоградской облдумы