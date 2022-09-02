В Волгоградской областной думы готовятся к празднованию 30-летия регионального парламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте областной думы, несмотря на то, что юбилей депутаты собираются отметить в декабре следующего года, уже в марте планируется начать подготовку к этому событию. Так, аппарат областной думы позаботится о подготовке видеоматериала об истории и деятельности областной думы с 1993 по 2023 годы. Также будет издан юбилейный альбом, посвященный работе областной думы за 30 лет, подготовлены материалы на эту же тематику в печатных и электронных СМИ и организована выставка.

С марта по июль следующего года аппарат облдумы займется разработкой и выпуском сувенирной и наградной продукции. В плане мероприятий также проведение интернет-викторины на знание истории развития парламентаризма в Волгоградской области. А для школьников организуют экскурсии в областную думу.

Осенью 2023 года депутаты и сотрудники аппарата сначала поработают на субботнике, а ближе к юбилейной дате отдохнут на торжественном собрании с участием чиновников и общественников и поучаствуют в официальном приеме председателя областной думы.

Для подготовки масштабного празднования 30-летия облдумы будет создан оргкомитет, который возглавит председатель регпарламента Александр Блошкин. Туда войдут его первый заместитель Сергей Булгаков, руководители фракций, председатель комитета по госстроительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаил Струк, руководитель аппарата думы Владимир Шефатов.

В пояснительной записке указывается, что празднование юбилея думы не потребует дополнительных средств облбюджета. А реализация мероприятий будет проходить в рамках сметы регпарламента.