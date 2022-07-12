Волгоградская облдума увеличила расходы на содержание депутатов

Общество 12.07.2022 17:28
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12.07.2022 17:28
Расходы Волгоградской областной думы в 2021 году выросли по сравнению с 2020 годом. Как сообщает ИА «Высота 102», к таким выводам пришли в контрольно-счетной палате Волгоградской области.
Так, если в 2020 году региональный парламент обходился бюджету области в 271 миллион рублей, то в прошлом году – уже в 287,8 миллиона рублей. Увеличение финансирования составило 16,8 миллиона рублей или 6,2%.
Аудиторы установили, что траты областной думы возросли за счет роста расходов на заработную плату в связи с увеличением числа депутатов, исполняющих свои полномочия на постоянной основе.
Также областная дума 24 июня прошлого года внесла изменения в положение о стимулирующих выплатах государственным гражданским служащим аппарата Волгоградской областной думы в части установления доплаты за участие в подготовке и проведении представительным органом мероприятий межрегионального, федерального, международного характера.
Справка. Предельная штатная численность аппарата думы утверждена в количестве 134 единицы, фактически замещено 134 единицы, из них 113 единиц государственной гражданской службы и 21 единицы должностей, не отнесённых к ГГС. Штатная численность депутатов думы, работающих на постоянной профессиональной основе, на начало и конец 2021 года составляла 23 человека, работающих не на постоянной основе, – 15 человек.
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