Волгоградская облдума увеличила расходы на содержание депутатов









Расходы Волгоградской областной думы в 2021 году выросли по сравнению с 2020 годом. Как сообщает ИА «Высота 102», к таким выводам пришли в контрольно-счетной палате Волгоградской области.





Так, если в 2020 году региональный парламент обходился бюджету области в 271 миллион рублей, то в прошлом году – уже в 287,8 миллиона рублей. Увеличение финансирования составило 16,8 миллиона рублей или 6,2%.





Аудиторы установили, что траты областной думы возросли за счет роста расходов на заработную плату в связи с увеличением числа депутатов, исполняющих свои полномочия на постоянной основе.





Также областная дума 24 июня прошлого года внесла изменения в положение о стимулирующих выплатах государственным гражданским служащим аппарата Волгоградской областной думы в части установления доплаты за участие в подготовке и проведении представительным органом мероприятий межрегионального, федерального, международного характера.



