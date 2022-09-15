В ожоговом центре больницы №25 в Волгограде накануне скончался 71-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», житель Даниловского района поступил в волгоградский центр в крайне тяжелом состоянии после взрыва, прогремевшего в частном доме.

— Мужчина был доставлен ожоговый центр еще 5 сентября, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. — Пенсионер получил 80% ожогов тела. Врачами местной больницы совместно с коллегами из Волгограда было принято решение о его транспортировке областной в ожоговый центр силами санавиации.

За жизнь мужчины волгоградские специалисты боролись девять дней.

Известно, что погибший — житель станицы Березовской. Ожоги получил в результате разгерметизации газового баллона.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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