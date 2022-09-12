«Яндекс» закрыл сделку с VK: где теперь читать новости Волгограда

«Яндекс» сегодня, 12 сентября, сообщил о закрытии сделки по продаже сервисов «Новости» и «Дзен». По информации пресс-службы компании, с сегодняшнего дня они перешли в собственность холдинга VK. Как сообщает редакция ИА «Высота 102», уже сейчас у ряда пользователей из «Яндекса» исчезла привычная вкладка «Новости», переехав на новый адрес.

– Теперь Новости расположены на портале Дзена по адресу https://dzen.ru/, – сообщают в компании. – На новой странице также расположился топ новостей – «Сейчас в СМИ». Сюжеты полностью сохраняют текущий вид: в них остается дайджест, медиаблок, блок «Подробнее о событии», «Самое цитируемое» и официальный комментарий.

Одновременно в компании уведомляют, что по техническим причинам персонализация не сможет сразу заработать на новом портале — на это потребуется время.

– Это значит, что на странице сюжета при скроле вниз будут появляться все сюжеты из данной рубрики, а не подобранные на основе персональных интересов пользователя, – сообщили в пресс-службе «Яндекса». – Поиск по Новостям станет доступен в ближайшие две недели.

Таким образом, чтобы продолжить читать новости СМИ Волгоградской области, вам необходимо перейти по указанной выше ссылке и просто добавить данную страницу в избранное или закрепить во вкладках браузера, постепенно привыкая к новой реальности.

Отметим, что визуально топ новостей региона выглядит так же, как и прежде, поэтому, надеемся, что трудностей с их чтением у вас не возникнет.

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