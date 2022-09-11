На Украине погиб капитан из-под Волгограда Николай Потапов

При выполнении боевого задания на Украине погиб капитан Николай Потапов. Как сообщает ИА «Высота 102», о гибели уроженца Волгоградской области сообщила администрация Камышина.

— Николай Андреевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — сообщается в официальном Telegram-канале мэрии Камышина. — Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Николая Потапова искренние соболезнования. Вечная память герою России.

О гибели нашего земляка стало известно накануне. Капитан Потапов до конца выполнил боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Фото и коллаж: администрация Камышина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

Под Волгоградом простились с погибшим на Украине Алексеем Караваевым