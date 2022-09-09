Враг не проскочит: посты ДПС со сверхумными радарами появятся на волгоградских дорогах

В ближайшее время в распоряжение волгоградских инспекторов ДПС поступит новейший аппаратно-программный комплекс «АвтоУраган-МС», не имеющий аналогов в стране. Как рассказал в ГУ МВД России по Волгоградской области, с помощью него полицейские смогут в режиме онлайн выявлять транспортные средства с прекращенной регистрацией, фиксировать факты превышения скоростного режима, устанавливать по регистрационным номерам автомашины, находящиеся в розыске, выявлять нарушителей правил парковки, а также факты езды по обочине, выделенным полосам и выезд на встречную полосу движения.

– Все это возможно благодаря тому, комплексы оборудованы шестью камерами-радарами с функциями кругового обзора, позволяющими записывать городской трафик в формате 360 градусов, – объясняют в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Сам комплекс встраивается в балку со спецсигналами и может работать как стационарно, так и в движении, помогая практически на ходу вычислять нарушителей, при этом фиксируя одновременно несколько правонарушений.

Находясь в транспортном потоке, комплексы будут фиксировать номера машин. В случае, если авто находится в базе розыска, полицейские тут же получат звуковое оповещение и смогут оперативно остановить его.

Всю работу комплексы в режиме реального времени будут выводить на автоматизированное рабочее место оператора. В случае выявления правонарушения инспектор составит протокол об административном правонарушении, а обработанные данные по поступят в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

– Еще одна уникальная способность, которой обладает новый комплекс, – это возможность распознавания типа транспортного средства. Функция важна при выявлении нарушений скоростного режима на федеральных трассах, где ограничение скоростного режима напрямую зависит от типа автомашины, – уточняют полицейские.