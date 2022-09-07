Расследования

«Мучил 11 часов и снимал на телефон»: насильника девушки в Волгоградской области приговорили к 7 годам колонии

Расследования 07.09.2022 15:58
0
07.09.2022 15:58


Волгоградский облсуд оставил в силе приговор, вынесенный жителю Палласовки, осужденному за угрозы убийством, вымогательство и надругательство над бывшей сожительницей. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, драматические  события произошли в ноябре 2020 года. Местный житель Ибрагим Б. увидел на улице свою бывшую девушку и решил выяснить с ней отношения. Он насильно посадил ее в салон своего автомобиля и заблокировал двери, угрожая ей ножом. 

Затем он избил и надругался над несчастной, сняв все на мобильный телефон и отправил видео ее знакомому. Но и этого ему оказалось мало. Он повез измученную девушку к банкомату и потребовал снять все деньги и отдать ему. Получив 12 тысяч рублей, он ее, наконец, отпустил. Всего в плену у истязателя девушка провела около 11 часов. 

На суде Ибрагим Б. свою вину не признал и пытался уверить суд, что общение с девушкой было исключительно добровольным. С его слов, бывшая сожительница сама прыгнула в его машину, он ее не удерживал, не бил, а потом еще и вызвал такси. Также подсудимый отрицал распространение интимной видеозаписи. Мужчина пытался доказать, что потерпевшая сама порезала на себе одежду, чтобы обвинить его. 

Однако Палласовский районный суд пришел к выводу о виновности Ибрагима Б. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафов в размере 100 тысячи рублей. 

Адвокат осужденного обжаловал приговор. В апелляционной жалобе он просил оправдать его подзащитного. Однако Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.09.2022 14:18
Расследования 07.09.2022 14:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2022 11:12
Расследования 07.09.2022 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2022 06:26
Расследования 07.09.2022 06:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2022 15:37
Расследования 06.09.2022 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2022 09:58
Расследования 06.09.2022 09:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 20:06
Расследования 05.09.2022 20:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 15:35
Расследования 05.09.2022 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 13:38
Расследования 05.09.2022 13:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 12:23
Расследования 05.09.2022 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 11:15
Расследования 05.09.2022 11:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 11:03
Расследования 05.09.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 10:04
Расследования 05.09.2022 10:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2022 18:32
Расследования 04.09.2022 18:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2022 15:39
Расследования 04.09.2022 15:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2022 20:33
Расследования 02.09.2022 20:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:58
«Мучил 11 часов и снимал на телефон»: насильника девушки в Волгоградской области приговорили к 7 годам колонииСмотреть фотографии
15:47
Очевидцы сняли на видео стрельбу в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
15:16
«Это все ради вас»: поселок Горьковский в Волгограде из-за ремонта на железной дороге пытались оставить без света на 2 неделиСмотреть фотографии
14:44
Двум мужчинам впервые в Волгоградской области пересадили новые сердцаСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде оштрафовали компанию за свалку старого асфальта с проспекта ЖуковаСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде продавщица магазина прогнала грабительницу с ножомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
В волгоградском «Роторе» окончательно определились с кандидатурой гендиректораСмотреть фотографии
12:36
«Связали колготками и бросили в поле»: в Волгоградской области хозяин-садист бросил умирать собакуСмотреть фотографии
12:06
На День города волгоградцев накормят хинкали с морским гребешком и авторской шаурмойСмотреть фотографии
11:48
«Это плановый ремонт»: в центре Волгограда латают тротуар, на котором покалечилась туристкаСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом 46-летнего рабочего убило трубоукладчикомСмотреть фотографии
11:34
«Открытие Авто»: рост авторынка в сентябре продолжится, продажи составят 44-45 тысяч машинСмотреть фотографии
11:12
«Уснул за рулем»: таксиста из Волгограда осудили за гибель 3-летней девочки в ДТПСмотреть фотографии
10:52
Пенсионер погиб в столкновении «ВАЗа» и грузовика под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:28
«Нам устроили транспортный коллапс»: жители Кировского района по часу ждут автобусов до центра ВолгоградаСмотреть фотографии
10:19
«ЕвроХим-ВолгаКалий» определил лучших сотрудников на конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
10:18
Первый заместитель прокурора области выслушает проблемы волгоградцевСмотреть фотографии
10:10
Житель Волгоградской области спилил 8 сосен для строительства забораСмотреть фотографии
09:31
Бочаров утвердил три премии имени профессора ИншаковаСмотреть фотографии
08:41
Эпидемиологи зафиксировали вспышку ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:20
В правительстве РФ утвердили программу празднования 80-летия Победы под Сталинградом из 123 пунктовСмотреть фотографии
06:26
«Кидал клиентов и работников»: в Волгограде корыстному мебельщику грозит до 10 летСмотреть фотографии
22:35
Волгоградский облсовпроф наказали рублем за утонувшее в Волге судно с топливомСмотреть фотографии
21:00
16 минут до олимпийской чемпионки: волгоградка выиграла первенство РФ по плаванию на открытой водеСмотреть фотографии
20:28
Под Волгоградом установили мемориальную доску погибшим на Украине бойцамСмотреть фотографии
19:05
ГУ МВД опубликовало видео ДТП на перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:56
Бочаров, ФСБ и силовики обсудили меры противодействия терроризмуСмотреть фотографии
18:47
Отмена остановок и пешеходный режим: как будет работать транспорт Волгограда с 9 по 11 сентябряСмотреть фотографии
18:07
Вся надежда на юбилей: волгоградцы десятки лет лелеют мечту избавиться от руин под музеем-панорамойСмотреть фотографии
18:06
Боевые корабли Каспийской флотилии примут участие в шоу на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
 