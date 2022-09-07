«Мучил 11 часов и снимал на телефон»: насильника девушки в Волгоградской области приговорили к 7 годам колонии

Волгоградский облсуд оставил в силе приговор, вынесенный жителю Палласовки, осужденному за угрозы убийством, вымогательство и надругательство над бывшей сожительницей. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, драматические события произошли в ноябре 2020 года. Местный житель Ибрагим Б. увидел на улице свою бывшую девушку и решил выяснить с ней отношения. Он насильно посадил ее в салон своего автомобиля и заблокировал двери, угрожая ей ножом.

Затем он избил и надругался над несчастной, сняв все на мобильный телефон и отправил видео ее знакомому. Но и этого ему оказалось мало. Он повез измученную девушку к банкомату и потребовал снять все деньги и отдать ему. Получив 12 тысяч рублей, он ее, наконец, отпустил. Всего в плену у истязателя девушка провела около 11 часов.

На суде Ибрагим Б. свою вину не признал и пытался уверить суд, что общение с девушкой было исключительно добровольным. С его слов, бывшая сожительница сама прыгнула в его машину, он ее не удерживал, не бил, а потом еще и вызвал такси. Также подсудимый отрицал распространение интимной видеозаписи. Мужчина пытался доказать, что потерпевшая сама порезала на себе одежду, чтобы обвинить его.

Однако Палласовский районный суд пришел к выводу о виновности Ибрагима Б. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафов в размере 100 тысячи рублей.

Адвокат осужденного обжаловал приговор. В апелляционной жалобе он просил оправдать его подзащитного. Однако Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.