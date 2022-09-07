Общество 07.09.2022 12:06
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07.09.2022 12:06
В рамках празднования Дня города в Волгограде откроется гастрономическая площадка, где свое кулинарное мастерство продемонстрируют представители волгоградского общепита. 10 и 11 сентября с 10.00 до 22.00 десять шатров-кухонь будут работать вдоль ул. Ленина между ул. Чуйкова и памятником В.С. Хользунову, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.
Каждый из участников гастрономической площадки подготовит оригинальное меню с блюдами русской и грузинской кухни, стрит-фуда и др. Гостям предложат блюда на мангале, жареные колбаски, блины, бургеры, различные виды шаурмы и несколько сортов шашлыка. Ценители грузинской кухни смогут отведать хинкали со специями с Кавказа. Любителей необычных блюд ждут чебуреки с начинкой из камчатского краба и хинкали с морскими гребешками. Также в меню будет представлен широкий ассортимент кофе, лимонадов и безалкогольных коктейлей, сладостей и кондитерских изделий.
Помимо дегустации блюд волгоградских кулинаров гости праздника смогут приобрести продукцию местных товаропроизводителей и мастеров. Выставка-продажа «Сделано в Волгограде – сделано с душой!» будет работать 10 и 11 сентября с 12.00 до 21.00 на нижней террасе Центральной набережной рядом с амфитеатром. Свои товары здесь представят производители одежды, домашнего текстиля, кухонной посуды, ароматизаторов, изделий из дерева и гипса. Покупатели смогут приобрести уникальные изделия ручной работы - свечи, украшения, сумки, мыло, игрушки и др.
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