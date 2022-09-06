МЧС: в Волгоградской области 6 сентября прогремят грозы

В Волгоградской области сегодня, 6 сентября, местами в отдельных районах, а также в областном центре возможны грозы и дожди. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз синоптиков.

– В регионе возможна переменная облачность, днем кратковременные дожди, грозы, – предупреждают в чрезвычайном ведомстве. – При грозах возможны порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха днем в Волгограде и области составит от +12 до +17 градусов, местами – до +20.

По сведениям Волгоградского ЦГМС, существенных осадков в Волгограде сегодня не ожидается. Но воздух прогреется всего до +17 градусов.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»