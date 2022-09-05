Общество

В Волгоградской области проверят договоры транспортников на вывоз ТКО

Общество 05.09.2022 19:26
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05.09.2022 19:26


В Волгограде состоялось заседание Экосовета по вопросу организации работы в сфере обращения с отходами на транспорте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградскую областную думу, особое внимание уделялось проблеме обращения с жидкими бытовыми отходами.

— В ходе заседания Экологического совета при Волгоградской областной Думе обсуждались вопросы организации обращения с отходами производства и потребления на воздушном, водном, железнодорожном и автомобильном транспорте, — пояснили информагентству в пресс-службе заксобрания. — К рассмотрению этой важной и объемной темы Экологический совет приступил впервые. 

Члены Экосовета обсудили текущую ситуацию совместно с представителями органов исполнительной власти региона, муниципальных образований, надзорных и природоохранных ведомств, активистами проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия».

Органам местного самоуправления рекомендовано усилить контроль за соблюдением организациями-перевозчиками правил накопления и складирования твердых коммунальных отходов. 

Как отметила председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экосовета Ирина Соловьева, в ходе заседания были обозначены проблемные моменты, требующие пристального внимания. 


Согласно федеральному законодательству все перевозчики обязаны заключить договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО. По уточненным сведениям ООО «Ситиматик-Волгоград», в настоящее время с организациями воздушного транспорта действуют 4 договора, водного транспорта — 13 договоров, ж/д транспорта — 12 договоров, автомобильного транспорта — 703 договора.

И если крупные перевозчики готовы заключать соответствующие соглашения, то с индивидуальными предпринимателями ясной картины пока нет. Больше всего вопросов вызывает организация обращения с жидкими бытовыми отходами. 

На заседании особо подчеркивалось, что цель работы Экосовета — удостовериться в том, транспортники вывозят и утилизируют каждый вид отходов на основании заключенного договора со специализированной организацией. 

Подготовленные по итогам обсуждения рекомендации направят в адрес всех заинтересованных структур. К примеру, органам местного самоуправления предложено запросить у организаций, занимающихся перевозками на территории муниципальных образований, всю необходимую информацию по заключенным договорам. Также предлагается  организовать кустовые совещания, где транспортникам разъяснят важность соблюдения порядка обращения с твердыми и жидкими отходами. 

— Главой государства утверждена Стратегия экологической безопасности Российской Федерации, одной из задач которой является повышение уровня утилизации отходов производства и потребления. Мы все заинтересованы в этом, потому что от состояния окружающей среды — воздуха, воды, почвы — напрямую зависит качество жизни и здоровье нынешнего и будущих поколений, — отметила Ирина Соловьева.

Запланировано, что в следующем заседании Экосовета примут участие представители транспортных организаций. 

Фото: Волгоградская областная дума 

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