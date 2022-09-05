Расследования

В Волгоградской области судят женщину, похоронившую живьем свою мать

Расследования 05.09.2022 11:15
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05.09.2022 11:15



В Ольховский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении Сациты Гизатулиной, которая в середине июня забила молотком свою собственную мать и закопала ее живьем в собственном дворе. 
Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, дело будет рассматриваться 6 сентября. 

Напомним, эта дикая история произошла 13 июня 2022 года. В частном доме  на ул. Почтовая в селе Ольховка  между Гизатулиной и её матерью произошел конфликт. В ходе ссоры  молодая женщина, которая была на тот момент пьяна, взяла молоток и нанесла им несколько ударов по голове матери. Не остановившись на этом, Гизатулина стала душить мать, после чего вытащила тело женщины во двор, где бросила в выкопанную яму и засыпала землей. 

Как потом оказалось, дочка погребла свою мать заживо. Причиной смерти 52-летней женщины  явилась механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути.

О происшествии в полицию заявил сожитель подозреваемой в убийстве, которому  она созналась в совершенном преступлении. 

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