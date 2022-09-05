В Волгоградской области судят женщину, похоронившую живьем свою мать

Расследования 05.09.2022 11:15
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05.09.2022 11:15
В Ольховский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении Сациты Гизатулиной, которая в середине июня забила молотком свою собственную мать и закопала ее живьем в собственном дворе.
Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, дело будет рассматриваться 6 сентября.
Напомним, эта дикая история произошла 13 июня 2022 года. В частном доме на ул. Почтовая в селе Ольховка между Гизатулиной и её матерью произошел конфликт. В ходе ссоры молодая женщина, которая была на тот момент пьяна, взяла молоток и нанесла им несколько ударов по голове матери. Не остановившись на этом, Гизатулина стала душить мать, после чего вытащила тело женщины во двор, где бросила в выкопанную яму и засыпала землей.
Как потом оказалось, дочка погребла свою мать заживо. Причиной смерти 52-летней женщины явилась механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути.
О происшествии в полицию заявил сожитель подозреваемой в убийстве, которому она созналась в совершенном преступлении.
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