Четверо пассажиров пострадали в перевернувшейся маршрутке №24а в Волжском









Сегодня утром, 5 сентября в Волжском перевернулась пассажирская «ГАЗель». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 6-20 ч. на ул. Карбышева. Водитель «Лады Гранты» не предоставил преимущество маршрутке и протаранил «ГАЗель».





От удара микроавтобус лег на бок. Четверо пассажиров маршрутки обратились за медицинской помощью.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области