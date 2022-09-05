Четверо пассажиров пострадали в перевернувшейся маршрутке №24а в Волжском

Происшествия 05.09.2022 09:44
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05.09.2022 09:44
Сегодня утром, 5 сентября в Волжском перевернулась пассажирская «ГАЗель». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 6-20 ч. на ул. Карбышева. Водитель «Лады Гранты» не предоставил преимущество маршрутке и протаранил «ГАЗель».
От удара микроавтобус лег на бок. Четверо пассажиров маршрутки обратились за медицинской помощью.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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