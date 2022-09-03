Общество

Волжский на четыре дня останется без горячей воды

Общество 03.09.2022 10:01
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03.09.2022 10:01



В Волжском на 4 дня отключат горячую воду. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, подачу ресурса перекроют с 12:00 6 сентября по 17:00 9 сентября.

В мэрии пояснили, что отключение связано с подготовкой коммунального хозяйства к новому отопительному сезону. В рамках этой работы проведут гидравлические испытания тепловых сетей.


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