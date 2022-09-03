Волжский на четыре дня останется без горячей воды









В Волжском на 4 дня отключат горячую воду. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, подачу ресурса перекроют с 12:00 6 сентября по 17:00 9 сентября.







В мэрии пояснили, что отключение связано с подготовкой коммунального хозяйства к новому отопительному сезону. В рамках этой работы проведут гидравлические испытания тепловых сетей.