«У нас особый режим?»: в Волгограде в некоторых школах обошлись без массовых линеек

Общество 01.09.2022 09:17
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01.09.2022 09:17
В некоторых волгоградских школах отказались от массовых торжественных линеек. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, в отдельных учреждениях все входы в школьные дворы оказались закрытыми. Начальные классы, кроме первого, начинают новый учебный год сразу за партами, без построения. По периметру образовательных учреждений дежурят полицейские и дружинники.
Ранее сообщалось, что в День знаний в каждой школе обеспечивать безопасность будут по двое сотрудников полиции, а входящих в здания образовательных учреждений будут осматривать с помощью металлодетекторов. Припаркованные около школ сотрудники правоохранительных органов обещали эвакуировать.
Напомним, в регионе решили не вводить ограничительные мероприятия в связи с коронавирусной инфекцией. Однако ряд мер в школах решили сохранить – это температурный контроль на входе и обязательное ношение масок персонала, который задействован в приготовлении пищи.
Справка. 1 сентября 2022 года за парты сядут более 365 тысяч человек. Из них около 27,5 тысячи детей — первоклассники. 120 тысяч молодых людей продолжат обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях.
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