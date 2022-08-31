В волгоградские школы 1 сентября придут полицейские с металлодетекторами

В День знаний, 1 сентября, полицейские будут работать в усиленном режиме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, перед проведением торжественных мероприятий полицейские проводят дополнительные проверки образовательных учреждений и прилегающих территорий, в том числе с использованием служебно-разыскных собак, а также уделяют особое внимание организации дорожного движения вблизи учебных учреждений.

Кроме того, 1 сентября в каждом образовательном учреждении будут задействованы не менее двух сотрудников полиции, контроль доступа граждан будет осуществляться с применением ручных металлодетекторов.

Сотрудники ГИБДД также проконтролируют соблюдение скоростного режима возле школ. Транспорт, находящийся вблизи образовательных учреждений, будет эвакуирован, предупредили в ГУ МВД.

В общей сложности обеспечивать общественный порядок 1 сентября будут более 1,5 тысячи полицейских.