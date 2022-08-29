Школы Волгограда и области начнут учебный год в очном формате

В Волгоградской области школьники 1 сентября отметят в традиционном формате. Как сообщает ИА «Высота 102», праздничные линейки состоятся на свежем воздухе.

Сегодня, 29 августа, предстоящему учебному году посвятили брифинг с участием главы комитета образования, науки и молодежной политики Ларисы Савиной, а также сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области. По сведениям чиновницы, все школьники региона приступят к занятиям в очной форме.

В школы и детские сады Волгоградской области в этом году отправятся порядка 365 тысяч детей и подростков. Более 27,5 тысячи из них – это первоклассники.

Как сообщает ИА «Высота 102», в отдельных учебных учреждениях линейки 1 сентября проведут только для учащихся первых классов и тех ребят, которые идут в 11-й класс. Прочие приступят к учебному процессу без торжеств.

Напомним, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что все учебные заведения готовы занятиям.