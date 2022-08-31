Успеть за 10 дней: смотрим на новый амфитеатр Волгограда за неделю до открытия

Возведенный на нижней террасе набережной Волгограда амфитеатр готовится принять первых посетителей вечером 9 сентября. Фотокорреспондент информагентства с высоты оценил масштаб проведенных работ и показал, что происходит на объекте за неделю до открытия.





Подрядчик завершил монтаж колонн и балюстрады из дагестанского камня. Ранее работы откладывались из-за перенесенных сроков поставки — в месте добычи материала бушевала непогода.





В некоторых местах еще заметны строительные леса. Рабочие убирают оставшийся после стройки мусор. На территории можно заметить несколько «Газелей».





Из-за сезонного паводка временно были приостановлены работы по устройству причальных сооружений. После схода паводка и просыхания конструкций набережной стены покрыли специальным составом, предотвращающим разрушение материалов из-за повышенной влажности.





Долгожданное открытие новой концертной площадки состоится в первый день масштабных гуляний по случаю Дня города. Вечером в амфитеатре, рассчитанном более чем на 2000 зрителей дадут концерт для медиков, строителей и врачей.

В администрации Волгограда пообещали открыть амфитеатр вечером 9 сентября.





— 9 сентября стартуют основные праздничные мероприятия, посвященные 433-летию Волгограда. День будет посвящен истории города и пройдет под девизом #ВолгоградНашаистория. 9 сентября состоится открытие обновленного участка нижней террасы набережной имени 62-й Армии, — уточнили в мэрии города-героя. — Первыми посетителями амфитеатра станут медики, педагоги, строители, спасатели и другие жители, внесшие большой вклад в жизнь любимого города. Для них организуют концерт «В объятиях города».

В горадмине пояснили, что вход на другие мероприятия в амфитеатре на День города будет свободным для всех.





Так, 10 и 11 сентября с 12.00 у амфитеатра будет организована выставка-продажа волгоградских товаропроизводителей «Сделано в Волгограде – сделано с душой!». Также 10 сентября в амфитеатре пройдет Молодежный фестиваль «На фоне Волги», а 11 сентября состоится фестиваль духовых оркестров «Музыка на Волге» и будет организован кинотеатр под открытым небом.





11 сентября в амфитеатре на нижней террасе набережной наградят победителей и призеров запланированного в Волгограде чемпионата России по авиационным гонкам. Мероприятие начнется в 16.00.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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Построенный на набережной Волгограда амфитеатр откроют вечером 9 сентября