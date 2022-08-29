Построенный на набережной Волгограда амфитеатр откроют вечером 9 сентября

В Волгограде администрация города озвучила время торжественного открытия амфитеатра, построенного на нижней террасе Центральной набережной. Как сообщает ИА «Высота 102», первыми сооружение под открытым небом посетят 9 сентября волгоградцы, внесшие особый вклад в развитие города.

Долгожданное открытие новой концертной площадки состоится в первый день масштабных гуляний по случаю Дня города. Вечером в амфитеатре, рассчитанном более чем на 2000 зрителей дадут концерт для медиков, строителей врачей.

– 9 сентября стартуют основные праздничные мероприятия, посвященные 433-летию Волгограда. День будет посвящен истории города и пройдет под девизом #ВолгоградНашаистория. В этот день состоится открытие обновленного участка нижней террасы набережной им. 62-й Армии, – сообщили в мэрии Волгограда 29 августа. – Первыми посетителями амфитеатра станут медики, педагоги, строители, спасатели и другие жители, внесшие большой вклад в жизнь города. Для них организуют концерт «В объятиях города». Вход на другие мероприятия в амфитеатре на День города будет свободным для всех.

В администрации сообщают, что 9 сентября с 17.00 от центральной лестницы до амфитеатра будет работать арт-пространство «Город на Волге», посвященное эпохам развития города. Гостей ждут фотозоны и иммерсивный театр, где реконструкторы помогут окунуться в соответствующую атмосферу.

Вечером нижнюю террасу подсветят порядка 10 аэростатов.