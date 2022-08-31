В небе над Волгоградом 10 сентября пролетят реактивные самолеты

В Волгограде 10 сентября над акваторией Волги пролетят реактивные самолеты. Как сообщает ИА «Высота 102», город-герой примет чемпионат России по авиационным гонкам.

— Соревновательные полеты состоятся 10 сентября с 14.00 до 16.00 над акваторией Волги на нижней террасе набережной 62-й Армии. В этот же день с 17.00 до 18.00 пройдут демонстрационные полеты, — сообщили информагентству организаторы мероприятия. — 11 сентября с 12.00 до 13.00 запланирована демонстрационная программа участников проекта «Русские авиационные гонки» на реактивных и поршневых самолетах.

Уточняется, что награждение победителей и призеров чемпионата России состоится в 16.00 в амфитеатре на нижней террасе набережной. Мероприятие обещает стать одним из самых впечатляющих спортивных событий этого сезона.

Мероприятие пройдет по правилам самолетного спорта в дисциплине «Авиагонки — Формула-1». Организаторами чемпионата выступают Всероссийская федерация авиационных гонок и облкомспорта. Соревнования пройдут при поддержке администраций региона и города-героя.

— Соревнования проводятся в классе — «реактивные самолеты» (Л-29). Все самолеты зарегистрированы в Реестре гражданских воздушных судов и имеют сертификаты летной годности с разрешением полетов на сложный и высший пилотаж, — добавили организаторы.

В Волгоград демонстрировать фигуры высшего приглашены 10 профессиональных пилотов-спортсменов проекта «Русские авиационные гонки» из разных регионов РФ, в том числе из Московской и Тульской областей, а также Краснодарского края. Среди участников заявилась и представительница прекрасного пола.

— В этот раз трасса авиагонок имеет свои особенности: воздушные ворота и аэроупругие 3D-конструкции установят на барже и островах, образовавшихся на Волге ввиду природных явлений. Дополнительным вызовом для участников станет сильный ветер, — обещают организаторы чемпионата.

Следить за перипетиями чемпионата России по авиагонкам можно онлайн.

В этом году на 9 мая в Волгограде состоялись показательные выступления участников авиагонок на кубок Великой Победы. В авиашоу приняли участие пилоты на реактивных и поршневых самолетах Л-29, Як-55, СП-55М, Су-26М и Су-29.

Справка

Русские авиационные гонки — уникальное сочетание спорта высших достижений и авиашоу с использованием легендарной авиатехники. Это единственные в своем роде зрелищные соревнования профессиональных пилотов, демонстрирующих свое виртуозное мастерство в воздухе: прохождение воздушной трассы, обозначенной надувными пилонами, на сверхмалой высоте (15-25 метров со скоростью 600 км/ч — самолеты с реактивным двигателем, 350 км/ч — с поршневым).

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