Мэрия Волгограда подготовила больше 100 мероприятий, приуроченных к 433-летию города на Волге. Как сообщает ИА «Высота 102», основные активности пройдут с 9 по 11 сентября на территории от сквера Пахмутовой до павильона «Бронекатер БК-31», а также во всех районах областной столицы.

Волгоградцев и гостей города-героя ожидают концерты, спортивные активности, праздничные шествия, ярмарки, фестивали, выставка ретроавтомобилей, мастер-классы и интерактивные площадки.

— Вечером 9 сентября в торжественной обстановке будет открыта новая благоустроенная территория на нижней террасе набережной — в этом году на площадке также отметят День города, — пояснили информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда. — В амфитеатре 10 сентября состоится Молодежный фестиваль «На фоне Волги», а 11 сентября пройдет фестиваль духовых оркестров «Музыка на Волге» и будет организован кинотеатр под открытым небом.

На следующий день, 10 сентября, на нижней террасе набережной 62-й Армии в 09.30 стартует парад студентов. В 10.00 начнется праздничное шествие молодоженов. На верхней террасе с утра будет готова принять посетителей гастрономическая площадка «Вкус Волгограда», а также интерактивные зоны. Желающие смогут посетить выставку ретроавтомобилей, а на летней сцене у фонтана «Искусство» выступят музыканты Волгоградского детского симфонического оркестра.

Как уточнили в городской администрации, в 14.00 в небе над Волгой в районе Центральной набережной стартует чемпионат России по самолетному спорту. Также в субботу, 10 сентября, в течение дня парк Царицынский примет фестиваль воздушных змеев, а в сквере Пахмутовой состоится концерт под названием «В песне — жизнь моя», посвященный творчеству нашей знаменитой землячки.

В 18.00 на нижней террасе набережной начнется праздничный гала-концерт с выступлением лучших творческих коллективов Волгограда и области. Хедлайнером станет приглашенная звезда российской эстрады. Вечернее небо по традиции озарит красочный фейерверк.

В воскресенье, 11 сентября, на верхней террасе Центральной набережной, в сквере имени Пушкина, в парке Царицынском запланированы выступления артистов. В Александровском саду в 14.00 откроется фестиваль колокольного звона.

В течение дня для горожан и гостей Волгограда на верхней террасе набережной выступят участники Всероссийского фестиваля национальных культур «От Волги до Дона». В амфитеатре желающие смогут посетить фестиваль духовых оркестров, а на главной сцене Дня города выступят лучшие танцевальные коллективы по спортивными бальным танцам и артисты МУК «Волгоградконцерт».

Территория парка Царицынского станет настоящей точкой притяжения для молодежи. Организаторы проведут здесь фестиваль «В движении» и устроят дискотеку. В 22.00 праздник завершится фейерверком.

ИА «Высота 102» публикует полную программу праздника:

Городской образовательный форум «Город начинается здесь: новые реалии — новые возможности»

26 августа

Детско-юношеский центр Волгограда — улица Краснознаменская, 11

Первый новый открытый российский кинофестиваль «Волгоградский факел»

с 27 по 30 августа

Конкурс рисунков и фотографий «В искусстве жизнь!»

с 31 августа по 9 сентября

Городской конкурс рисунков «Волгоград, тобой любуюсь! Волгоград, тобой горжусь!»

с 1 по 30 сентября

Детско-юношеский центр Волгограда — улица Краснознаменская, 11

Праздничный концерт-чествование «Любимый сердцем город мой!»

2 сентября в 14.00

Волгоградская консерватория имени Серебрякова — улица Мира, 5а

Тематическое оформление окон муниципальных образовательных учреждений Волгограда

с 4 по 11 сентября

Фотовыставка «Наш город! Вчера и сегодня»

с 4 по 11 сентября

сайты муниципальных образовательных учреждений Волгограда

Акция «Читаем стихи о любимом городе»

с 4 по 11 сентября

сайты муниципальных образовательных учреждений Волгограда

Открытие Вахты Памяти на Посту № 1 города-героя Волгограда

5 сентября в 10.00

площадь Павших Борцов у Вечного огня

Культурно-исторический фестиваль «Народ»

с 5 по 10 сентября с 16.00 до 19.00

сквер имени Саши Филиппова

Лично-командное первенство Волгограда по дартсу среди детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата

9 сентября в 10.00

ГКУ СО «Дзержинский центр социального обслуживания населения» — улица Полесская, 3а

Фестиваль воздухоплавания «Небо Волгограда»

с 9 по 10 сентября с 17.00 до 20.00

нижняя терраса набережной 62-й Армии

Чемпионат Волгограда по дартсу среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата

9 сентября в 10.00

ГКУ СО «Дзержинский центр социального обслуживания населения» — улица Полесская, 3а

Чемпионат Волгограда по настольному теннису среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата

Лично-командное первенство Волгограда по настольному теннису среди детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата

9 сентября в 10.00

ГКУ СО «Дзержинский центр социального обслуживания населения» — улица Полесская, 3а

Торжественное открытие вновь благоустроенной территории на нижней террасе набережной

9 сентября в 19.00

нижняя терраса набережной 62-й Армии

Парад студентов

10 сентября с 09.30 до 11.00

нижняя терраса набережной 62-й Армии

Парад молодоженов

10 сентября с 10.00 до 11.00

нижняя терраса набережной 62-й Армии в границах улицы Ковентри и амфитеатра

Турнир по баскетболу

10 сентября с 10.00 до 14.00

центр уличного баскетбола международного класса — площадка на пересечении улиц Пражской и имени маршала Чуйкова

Открытое личное первенство Волгограда по гребле на байдарках и каноэ

с 10 по 11 сентября с 10.00 до 14.00

озеро Денежное

Открытый турнир по теннису

10 сентября в 10.00

МБУ «Спортивный комплекс «Темп» — улица 40 лет ВЛКСМ, 1б

Гастрономическая площадка «Вкус Волгограда»

10 сентября с 10.00 до 22.00

верхняя терраса набережной 62-й Армии — улица имени В. И. Ленина от улицы имени маршала Чуйкова до памятника Хользунову

Мастер-классы «#ВолгоградНашаИсторияНашитрадиции»

10 сентября с 11.00 до 17.00

верхняя терраса набережной 62-й Армии от фонтана «Искусство» до Волгоградского музтеатра — улица имени маршала Чуйкова, 4

Интерактивные площадки и мастер-классы

10 сентября с 11.00 до 17.00

верхняя терраса набережной 62-й Армии — в аллеях

Выставка ретроавтомобилей

10 сентября с 11.00 до 16.00

верхняя терраса набережной 62-й Армии — улица набережной 62-й Армии, 1

Концерт Волгоградского детского симфонического оркестра

10 сентября с 11.00 до 12.00

верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»

Парусная регата «Кубок Сталинграда»

10 сентября с 12.00 до 17.00

акватория Волги

Интерактивная историческая площадка «Царицынская Слобода»

Интерактивная площадка окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

10 сентября с 12.00 до 18.00

верхняя терраса набережной 62-й Армии

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

10 сентября с 12.00 до 18.00

верхняя терраса набережной 62-й Армии

Выставка-продажа волгоградских товаропроизводителей «Сделано в Волгограде — сделано с душой!»

с 10 по 11 сентября с 12.00 по 21.00

нижняя терраса набережной 62-й Армии — рядом с амфитеатром

Открытый турнир по ВМХ-фристайлу

10 сентября с 12.00 до 18.00

ЦПКиО

Открытый турнир по кикбоксингу

10 сентября с 12.00 до 18.00

МБУ Спортивная школа № 23 Волгограда — улийа 51-й Гвардейской, 37

Открытый турнир по каратэ киокушин

10 сентября с 12.00 до 18.00

МБУ Спортивная школа олимпийского резерва № 21 Волгограда — ул. Богунская, 3

Открытый турнир по прыжкам на батуте, акробатике и эстетической гимнастике

10 сентября с 12.00 до 18.00

спортивный клуб «Адреналин» — улица Днепростроевская, 42а

Открытый турнир по рукопашному бою

10 сентября с 12.00 до 18.00

МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Молодежный» — улица Молодежная, 35

Открытый турнир по паркуру

10 сентября с 12.00 до 18.00

ЦПКиО

Открытый турнир по самбо

10 сентября с 12.00 до 18.00

МБУ Спортивная школа № 15 Волгограда — улица Гороховцев, 26а

Открытый турнир по дзюдо

10 сентября с 12.00 до 18.00

ООО «Спортивный клуб «Придоние Топ Тим» — улица имени Канунникова, 6/1

Открытый турнир по танцевальному спорту «Брейк данс»

10 сентября с 12.00 до 18.00

МБУ Спортивная школа олимпийского резерва № 2 Волгограда — бульвар 30-летия Победы, 66а

Фестиваль воздушных змеев «Выше неба»

10 сентября с 12.00 до 17.00

парк «Царицынский»

Открытый турнир по футболу

10 сентября с 12.00 до 18.00

ЦПКиО

Гала-концерт Всероссийского конкурса-фестиваля современного искусства «Волгоград — город солнца, город ярких детей!»

10 сентября с 12.00 до 16.00

верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»

Молодежный фестиваль «На фоне Волги»

10 сентября с 12.00 до 16.00

нижняя терраса набережной 62-й Армии — амфитеатр

Показательные выступления «Флайборд-шоу»

10 сентября в 12.30

акватория Волги

Турнир по водно-моторному спорту

10 сентября в 12.30

акватория Волги

Открытый турнир по шоссейной велогонке «Волжский ветер»

10 сентября с 13.00 до 17.00

нижняя терраса набережной 62-й Армии — Нулевая продольная

Чемпионат России по самолетному спорту на реактивных самолетах

10 сентября в 14.00

над акваторией Волги в районе Центральной набережной

Легкоатлетический пробег «Волгоградская миля»

10 сентября с 15.00 до 18.00

ЦПКиО

Презентация достижений учреждений физической культуры и спорта

Работа интерактивных спортивных площадок и мастер-классов по видам спорта

10 сентября с 15.00 до 18.00

ЦПКиО

Организация фестиваля «Номер #3. Autumn»

10 сентября с 16.00 до 18.00

парк «Лесогород» в Советском районе Волгограда

Фестиваль «Городские культуры»

10 сентября с 16.00 до 20.00

молодежный центр «Метро» — улица Кузнецова, 26 и прилегающая территория

Гала-концерт городского конкурса «Зажги свою звезду»

10 сентября с 16.00 до 17.00

верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»

Концертная программа «В песне — жизнь моя», посвященная творчеству Пахмутовой

10 сентября с 17.00 до 19.00

сквер имени Александры Пахмутовой

Забег на роликах

10 сентября в 17.30

ЦПКиО

Концерт «Нам — 90 лет! Звезды театра сияют для вас!»

10 сентября с 17.00 до 18.00

верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»

Праздничный гала-концерт с выступлением лучших творческих коллективов Волгограда и области, популярных российских исполнителей

10 сентября с 18.00 до 22.00

нижняя терраса набережной 62-й Армии

Праздничный фейерверк

10 сентября в 22.00

нижняя терраса набережной 62-й Армии

II спортивные игры на Волге «Страна чемпионов»

10 сентября в течение дня

ЦПКиО

Открытое первенство Волгограда по футболу

11 сентября с 10.00 до 17.00

МБУ «Спортивный клуб «Зенит» — улица Таращанцев, 72, МБУ «Спортивный клуб «Темп» — улица 40 лет ВЛКСМ, 31б, МБУ «ФОК Советского района Волгограда» — улица Калининрадская, 28), Красноармейская районная общественная организация физкультурно-спортивный клуб «Судостроитель» — улица Петропавловская, 88), ООО «Детско-юношеский футбольный клуб «Русич» — улица Московская, 2а

Открытый турнир по кудо

11 сентября с 10.00 до 18.00

МБУ Спортивная школа № 23 Волгограда — улица 51-й Гвардейской, 37

Открытый турнир по тхэквондо

11 сентября с 10.00 до 18.00

МБУ Спортивная школа № 15 Волгограда — улица Гороховцев, 26а

Акция «Музыкальный трамвай желаний»

11 сентября с 10.00 до 12.00

маршрут трамвая № 11

Детский фольклорный праздник «Город счастливых детей»

11 сентября с 11.00 до 15.00

верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»

Интерактивная концертно-развлекательная программа «Мой город мне дорог»

Гала-концерт городского конкурса авторской песни

11 сентября с 12.00 до 17.00

сквер имени Пушкина

Конкурс-выставка работ учащихся художественных отделений детских школ искусств и детской художественной школы «Любимый город»

11 сентября с 12.00 до 17.00

сквер имени Пушкина

Праздничная программа «Музыкальный калейдоскоп»

11 сентября с 12.00 до 18.00

парк «Царицынский» — сценическая площадка

Фестиваль колокольного звона «Александровский звон»

11 сентября с 14.00 до 16.00

Александровский сад

Торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню участниками Всероссийского фестиваля национальных культур «От Волги до Дона»

11 сентября с 14.00 до 14.15

площадь Павших Борцов

Праздничное костюмированное шествие участников Всероссийского фестиваля национальных культур «От Волги до Дона»

11 сентября с 14.15 до 14.45

площадь Павших Борцов — улица Аллея Героев — верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»

Всероссийский фестиваль национальных культур «От Волги до Дона»

11 сентября 15.00 до 19.00

верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»

Фестиваль духовых оркестров «Музыка на Волге»

11 сентября с 16.00 до 18.00

нижняя терраса набережной 62-й Армии — амфитеатр и нижняя терраса набережной 62-й Армии

Показательные выступления лучших танцевальных коллективов по спортивными бальным танцам

11 сентября с 16.00 до 18.00

нижняя терраса набережной 62-й Армии

Кинотеатр под открытым небом

11 сентября с 18.00 до 22.00

нижняя терраса набережной 62-й Армии — амфитеатр

Концертная программа «Песни, проверенные временем»

11 сентября с 17.00 до 19.00

сквер имени Александры Пахмутовой

Концертно-развлекательная программа «Пою тебе, мой Волгоград» — коллективы МУК «Волгоградконцерт»

11 сентября с 19.00 до 21.00

верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»

Молодежный фестиваль «В движении»

11 сентября с 18.00 до 19.00

парк «Царицынский»

Молодежная дискотека

Фейервер

11 сентября с 19.00 до 22.00

парк «Царицынский»

Концерт «Поем тебе, наш Волгоград»

12 сентября с 17.00 до 18.00

площадка перед МБУ «Молодежный центр «Родина» — улица Невская, 13

Выставка туристических объектов «Из Волгограда с любовью»

16 сентября с 10.00 до 14.00

крыша Волгоградского речного порта

Зарядка с чемпионом «Тонус»

16 сентября с 12.00 по 13.00

МОУ «Лицей № 5 имени Юрия Гагарина Центрального района Волгограда» — ул. Мира, 17

Торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»

22 сентября в 10.00

историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане

Красноармейский район Волгограда

Танцевальный марафон «Ритмы планеты в Красноармейском»

9 сентября с 17.00 до 19.00

Севастопольская набережная

Праздничный концерт «Все, что умеем мы — родному Волгограду!», работа интерактивных площадок

10 сентября с 18.00 до 22.00

Севастопольская набережная

Спортивная этапная игра «Спортивный Красноармейский»

16 сентября с 14.00 до 15.00

МБУ «Спортивный комплекс «ТЕМП» — улица 40 лет ВЛКСМ, 31б

Спортивно развлекательное мероприятие открытия Центра единоборств «Прайд» «Волгограду — здоровый образ жизни!»

17 сентября с 14.00 до 16.00

бульвар имени Энгельса

Горчичный фестиваль «Волгоград, Сарепта, горчичная столица»

24 сентября с 15.00 до 19.00

территория музея-заповедника «Старая Сарепта» — улица Изобильная, 10 / площадь Свободы

Кировский район Волгограда

Выставка художественного творчества в уникальной технике «Пластилиновая живопись»

с 1 по 10 сентября в течение дня

МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» — фойе — улица 64-й Армии, 26

Праздничная развлекательная программа «Я вырос здесь и край мне этот дорог»

4 сентября с 15.00 по 20.00

парк 50 лет Октября

Концертная программа года культурного наследия народов России «Великая держава — великая культура»

6 сентября с 16.00 до 20.00

парк 50 лет Октября

Торжественное мероприятие «Пою тебе, мой Волгоград»

7 сентября в 15.00

МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» — фойе — улица 64-й Армии, 26

Музыкальный караоке-фреш для молодежи «Тебе, наш Кировский, посвящаем!»

7 сентября с 17.00 до 19.00

парк 50 лет Октября

Спортивный праздник «Кировчане выбирают спорт!»

9 сентября с 15.00 до 18.00

площадь у МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» — улица 64-й Армии, 26

Фестиваль творческих коллективов «Кировский гостеприимный»

9 сентября с 17.00 до 18.00

парк 50 лет Октября

Дискотека

9 сентября с 20.00 до 21.00

парк 50 лет Октября,

Советский район Волгограда

Праздничный концерт «Любимого города яркие краски»

30 августа с 16.30 до 18.00

зрительный зал МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» — улица Даугавская, 1

Выставка декоративно-прикладного искусства и ремесленников «Волжские мастера»

8 сентября с 16.00 до 18.00

парк «Петровский»

Флешмоб «Хоровод дружбы»

8 сентября с 16.00 до 17.00

площадь у МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» — улица Даугавская, 1

Выставка поделок «Сад и огород», «Волжский урожай», выставка рисунков «Моя малая Родина»

9 сентября с 16.00 до 18.00

парк «Петровский»

Праздничный концерт «Волжские самоцветы»

9 сентября с 17.00 до 18.00

микрорайон Родниковая долина — улица имени Грибанова, 9а

Фестиваль «Территория национальностей»

10 сентября с 13.00 до 20.00

площадь у МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» — улица Даугавская, 1

Праздничный концерт «Народный калейдоскоп»

11 сентября с 11.00 до 12.00

площадь у МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда», рабочий поселок Горьковский — улица Волгоградская, 168

Ворошиловский район Волгограда

Детский праздник

10 сентября с 11.00 до 12.00

сквер имени Саши Филиппова

Концертно-развлекательная программа

11 сентября с 18.00 до 20.00

сквер имени Саши Филиппова

Центральный район Волгограда

Выставка фоторабот в формате «фотосушки» «Люди, события, город»

с 10 по 11 сентября с 12.00 до 19.00

парк «Комсомольский сад»

Конкурс детских рисунков на асфальте «Радуга красок»

10 сентября с 17.00 до 18.00

11 сентября с 12.00 до 13.00

парк «Комсомольский сад»

Концертная программа школы эстрадного вокала «Ассорти»

10 сентября с 18.00 до 19.30

парк «Комсомольский сад»

Концерт кавер-группы «Сделай громче»

10 сентября с 19.30 до 21.00

парк «Комсомольский сад»

Концертно-игровая программа «Зажигаем звезды вместе» от Волгоградской региональной общественной детской организации «Созвездие талантов»

11 сентября с 16.30 до 18.00

парк «Комсомольский сад»

Танцевальная программа «Ритмы города» — мастер-класс от школы танцев «Дыхание души»

11 сентября с 19.00 до 21.00

парк «Комсомольский сад»

Дзержинский район Волгограда

Праздничный концерт «Ты города гордость, Дзержинский район»

4 сентября в 17.00

парк «Семейный» — улица 8-й Воздушной Армии

Концерт-чествование «Нам выпал один исторический путь»

6 сентября в 15.00

МОУ «Гимназия № 11 Дзержинского района Волгограда» — улица имени Константина Симонова, 20а

Ярмарка творчества «Традиции и современность»>

9 сентября в 17.00

парк Героев-летчиков — бульвар 30-летия Победы

Торжественное открытие 2-й очереди бульварной части проспекта имени Маршала Советского Союза Жукова

10 сентября в 10.00

бульварная часть проспекта имени Маршала Советского Союза Жукова — 2-я очередь

Концертная программа «Пою с тобою, Волгоград»

10 сентября в 17.00

Центральная площадь — рабочий поселок Гумрак

Краснооктябрьский район Волгограда

Праздничная программа «Непобежденный! Возрожденный! Наш Волгоград!»

5 сентября в 18.00

театрально-концертный зал МУК «Комплекс культуры и отдыха имени Юрия Гагарина» — улица имени Пельше, 3

Концертно-развлекательная программа «Красуйся, ВолгоГрад!»: концерт, ярмарка и интерактивно-развлекательные площадки «Веселись, ВолгоГрад!»

10 сентября с 17.00 до 19.30

парк им. Юрия Гагарина — улица имени Пельше, 3

Культурный променад «Гуляй ВолгоГрад!»

10 сентября с 17.00 до 18.00

парк им. Юрия Гагарина — улица имени Пельше, 3

Торжественное мероприятие, посвященное обновлению доски Почета заслуженных жителей Краснооктябрьского района

16 сентября в 15.00

Краснооктябрьское местное отделение Волгоградского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» — улица имени Германа Титова, 10

Тракторозаводский район Волгограда

Детская интерактивная танцевальная программа «Бум-бум PARTY»

1 сентября с 16.00 до 18.00

парк Аттракционов — поселок Спартановка

Районное мероприятие «ЗОЖFEST»

7 сентября с 17.00 до 19.00

парк Аттракционов — поселок Спартановка

Праздничная концертная программа «С днем рожденья, Волгоград!»

9 сентября в 18.00

парк Аттракционов — поселок Спартановка

Онлайн-акция «Я в этом городе живу, я этот город знаю»

сентябрь 2022 года

Общегородские мероприятия

Площадь Павших Борцов, улица Аллея Героев

5 сентября в 10.00

11 сентября с 14.00 до 14.15

Сквер имени Саши Филиппова

с 5 по 10 сентября с 16.00 до 19.00

Нижняя терраса набережной 62-й Армии

9 сентября с 17.00 до 21.00

10 сентября с 09.30 до 22.00

11 сентября с 16.00 до 22.00

Верхняя терраса набережной 62-й Армии

10 сентября с 10.00 до 22.00

11 сентября с 15.00 до 22.00

Парк Аттракционов — поселок Спартановка

7 сентября с 17.00 до 19.00

Центр уличного баскетбола международного класса— площадка на пересечении улиц Пражской и имени маршала Чуйкова

10 сентября с 10.00 до 14.00

ЦПКиО

10 сентября с 10.00 до 21.00

Парк «Царицынский»

10 сентября с 12.00 до 17.00

11 сентября с 12.00 до 22.00

Парк «Лесогород» в Советском районе Волгограда

10 сентября с 16.00 до 18.00

Сквер имени Александры Пахмутовой

10 сентября с 17.00 до 19.00

11 сентября с 17.00 до 19.00

Сквер имени Пушкина

11 сентября с 12.00 до 17.00

Александровский сад

11 сентября с 14.00 до 16.00

Площадь Павших Борцов — улица Аллея Героев — верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»

11 сентября с 14.15 до 14.45

Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане

2 сентября в 10.00

Красноармейский район Волгограда

Севастопольская набережная

9 сентября с 17.00 до 19.00

10 сентября с 18.00 до 22.00

Бульвар имени Энгельса

17 сентября с 14.00 до 16.00

Кировский район Волгограда

Парк 50 лет Октября

4 сентября с 15.00 до 20.00

6 сентября с 16.00 до 20.00

сентября с 17.00 до 19.00

9 сентября с 15.00 до 17.00

Площадь у муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Авангард» — улица 64-й Армии, 26

9 сентября с 15.00 до 17.00

Советский район Волгограда

Парк «Петровский»

8 сентября с 16.00 до 18.00

9 сентября с 16.00 до 18.00

Площадь у муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК) «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» — улица Даугавская, 1

8 сентября с 16.00 до 17.00

10 сентября с 13.00 до 20.00

Микрорайон Родниковая долина — улица имени Грибанова, 9а

9 сентября с 17.00 до 18.00