Мэрия Волгограда подготовила больше 100 мероприятий, приуроченных к 433-летию города на Волге. Как сообщает ИА «Высота 102», основные активности пройдут с 9 по 11 сентября на территории от сквера Пахмутовой до павильона «Бронекатер БК-31», а также во всех районах областной столицы.
Волгоградцев и гостей города-героя ожидают концерты, спортивные активности, праздничные шествия, ярмарки, фестивали, выставка ретроавтомобилей, мастер-классы и интерактивные площадки.
— Вечером 9 сентября в торжественной обстановке будет открыта новая благоустроенная территория на нижней террасе набережной — в этом году на площадке также отметят День города, — пояснили информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда. — В амфитеатре 10 сентября состоится Молодежный фестиваль «На фоне Волги», а 11 сентября пройдет фестиваль духовых оркестров «Музыка на Волге» и будет организован кинотеатр под открытым небом.
На следующий день, 10 сентября, на нижней террасе набережной 62-й Армии в 09.30 стартует парад студентов. В 10.00 начнется праздничное шествие молодоженов. На верхней террасе с утра будет готова принять посетителей гастрономическая площадка «Вкус Волгограда», а также интерактивные зоны. Желающие смогут посетить выставку ретроавтомобилей, а на летней сцене у фонтана «Искусство» выступят музыканты Волгоградского детского симфонического оркестра.
Как уточнили в городской администрации, в 14.00 в небе над Волгой в районе Центральной набережной стартует чемпионат России по самолетному спорту. Также в субботу, 10 сентября, в течение дня парк Царицынский примет фестиваль воздушных змеев, а в сквере Пахмутовой состоится концерт под названием «В песне — жизнь моя», посвященный творчеству нашей знаменитой землячки.
В 18.00 на нижней террасе набережной начнется праздничный гала-концерт с выступлением лучших творческих коллективов Волгограда и области. Хедлайнером станет приглашенная звезда российской эстрады. Вечернее небо по традиции озарит красочный фейерверк.
В воскресенье, 11 сентября, на верхней террасе Центральной набережной, в сквере имени Пушкина, в парке Царицынском запланированы выступления артистов. В Александровском саду в 14.00 откроется фестиваль колокольного звона.
В течение дня для горожан и гостей Волгограда на верхней террасе набережной выступят участники Всероссийского фестиваля национальных культур «От Волги до Дона». В амфитеатре желающие смогут посетить фестиваль духовых оркестров, а на главной сцене Дня города выступят лучшие танцевальные коллективы по спортивными бальным танцам и артисты МУК «Волгоградконцерт».
Территория парка Царицынского станет настоящей точкой притяжения для молодежи. Организаторы проведут здесь фестиваль «В движении» и устроят дискотеку. В 22.00 праздник завершится фейерверком.
ИА «Высота 102» публикует полную программу праздника:
Городской образовательный форум «Город начинается здесь: новые реалии — новые возможности»
26 августа
Детско-юношеский центр Волгограда — улица Краснознаменская, 11
Первый новый открытый российский кинофестиваль «Волгоградский факел»
с 27 по 30 августа
Конкурс рисунков и фотографий «В искусстве жизнь!»
Городской конкурс рисунков «Волгоград, тобой любуюсь! Волгоград, тобой горжусь!»
с 1 по 30 сентября
Детско-юношеский центр Волгограда — улица Краснознаменская, 11
Праздничный концерт-чествование «Любимый сердцем город мой!»
2 сентября в 14.00
Волгоградская консерватория имени Серебрякова — улица Мира, 5а
Тематическое оформление окон муниципальных образовательных учреждений Волгограда
с 4 по 11 сентября
Фотовыставка «Наш город! Вчера и сегодня»
с 4 по 11 сентября
сайты муниципальных образовательных учреждений Волгограда
Акция «Читаем стихи о любимом городе»
с 4 по 11 сентября
сайты муниципальных образовательных учреждений Волгограда
Открытие Вахты Памяти на Посту № 1 города-героя Волгограда
5 сентября в 10.00
площадь Павших Борцов у Вечного огня
Культурно-исторический фестиваль «Народ»
с 5 по 10 сентября с 16.00 до 19.00
сквер имени Саши Филиппова
Лично-командное первенство Волгограда по дартсу среди детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
9 сентября в 10.00
ГКУ СО «Дзержинский центр социального обслуживания населения» — улица Полесская, 3а
Фестиваль воздухоплавания «Небо Волгограда»
с 9 по 10 сентября с 17.00 до 20.00
нижняя терраса набережной 62-й Армии
Чемпионат Волгограда по дартсу среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
9 сентября в 10.00
ГКУ СО «Дзержинский центр социального обслуживания населения» — улица Полесская, 3а
Чемпионат Волгограда по настольному теннису среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
Лично-командное первенство Волгограда по настольному теннису среди детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
9 сентября в 10.00
ГКУ СО «Дзержинский центр социального обслуживания населения» — улица Полесская, 3а
Торжественное открытие вновь благоустроенной территории на нижней террасе набережной
9 сентября в 19.00
нижняя терраса набережной 62-й Армии
Парад студентов
10 сентября с 09.30 до 11.00
нижняя терраса набережной 62-й Армии
Парад молодоженов
10 сентября с 10.00 до 11.00
нижняя терраса набережной 62-й Армии в границах улицы Ковентри и амфитеатра
Турнир по баскетболу
10 сентября с 10.00 до 14.00
центр уличного баскетбола международного класса — площадка на пересечении улиц Пражской и имени маршала Чуйкова
Открытое личное первенство Волгограда по гребле на байдарках и каноэ
с 10 по 11 сентября с 10.00 до 14.00
озеро Денежное
Открытый турнир по теннису
10 сентября в 10.00
МБУ «Спортивный комплекс «Темп» — улица 40 лет ВЛКСМ, 1б
Гастрономическая площадка «Вкус Волгограда»
10 сентября с 10.00 до 22.00
верхняя терраса набережной 62-й Армии — улица имени В. И. Ленина от улицы имени маршала Чуйкова до памятника Хользунову
Мастер-классы «#ВолгоградНашаИсторияНашитрадиции»
10 сентября с 11.00 до 17.00
верхняя терраса набережной 62-й Армии от фонтана «Искусство» до Волгоградского музтеатра — улица имени маршала Чуйкова, 4
Интерактивные площадки и мастер-классы
10 сентября с 11.00 до 17.00
верхняя терраса набережной 62-й Армии — в аллеях
Выставка ретроавтомобилей
10 сентября с 11.00 до 16.00
верхняя терраса набережной 62-й Армии — улица набережной 62-й Армии, 1
Концерт Волгоградского детского симфонического оркестра
10 сентября с 11.00 до 12.00
верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»
Парусная регата «Кубок Сталинграда»
10 сентября с 12.00 до 17.00
акватория Волги
Интерактивная историческая площадка «Царицынская Слобода»
Интерактивная площадка окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
10 сентября с 12.00 до 18.00
верхняя терраса набережной 62-й Армии
Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче
10 сентября с 12.00 до 18.00
верхняя терраса набережной 62-й Армии
Выставка-продажа волгоградских товаропроизводителей «Сделано в Волгограде — сделано с душой!»
с 10 по 11 сентября с 12.00 по 21.00
нижняя терраса набережной 62-й Армии — рядом с амфитеатром
Открытый турнир по ВМХ-фристайлу
10 сентября с 12.00 до 18.00
ЦПКиО
Открытый турнир по кикбоксингу
10 сентября с 12.00 до 18.00
МБУ Спортивная школа № 23 Волгограда — улийа 51-й Гвардейской, 37
Открытый турнир по каратэ киокушин
10 сентября с 12.00 до 18.00
МБУ Спортивная школа олимпийского резерва № 21 Волгограда — ул. Богунская, 3
Открытый турнир по прыжкам на батуте, акробатике и эстетической гимнастике
10 сентября с 12.00 до 18.00
спортивный клуб «Адреналин» — улица Днепростроевская, 42а
Открытый турнир по рукопашному бою
10 сентября с 12.00 до 18.00
МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Молодежный» — улица Молодежная, 35
Открытый турнир по паркуру
10 сентября с 12.00 до 18.00
ЦПКиО
Открытый турнир по самбо
10 сентября с 12.00 до 18.00
МБУ Спортивная школа № 15 Волгограда — улица Гороховцев, 26а
Открытый турнир по дзюдо
10 сентября с 12.00 до 18.00
ООО «Спортивный клуб «Придоние Топ Тим» — улица имени Канунникова, 6/1
Открытый турнир по танцевальному спорту «Брейк данс»
10 сентября с 12.00 до 18.00
МБУ Спортивная школа олимпийского резерва № 2 Волгограда — бульвар 30-летия Победы, 66а
Фестиваль воздушных змеев «Выше неба»
10 сентября с 12.00 до 17.00
парк «Царицынский»
Открытый турнир по футболу
10 сентября с 12.00 до 18.00
ЦПКиО
Гала-концерт Всероссийского конкурса-фестиваля современного искусства «Волгоград — город солнца, город ярких детей!»
10 сентября с 12.00 до 16.00
верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»
Молодежный фестиваль «На фоне Волги»
10 сентября с 12.00 до 16.00
нижняя терраса набережной 62-й Армии — амфитеатр
Показательные выступления «Флайборд-шоу»
10 сентября в 12.30
акватория Волги
Турнир по водно-моторному спорту
10 сентября в 12.30
акватория Волги
Открытый турнир по шоссейной велогонке «Волжский ветер»
10 сентября с 13.00 до 17.00
нижняя терраса набережной 62-й Армии — Нулевая продольная
Чемпионат России по самолетному спорту на реактивных самолетах
10 сентября в 14.00
над акваторией Волги в районе Центральной набережной
Легкоатлетический пробег «Волгоградская миля»
10 сентября с 15.00 до 18.00
ЦПКиО
Презентация достижений учреждений физической культуры и спорта
Работа интерактивных спортивных площадок и мастер-классов по видам спорта
10 сентября с 15.00 до 18.00
ЦПКиО
Организация фестиваля «Номер #3. Autumn»
10 сентября с 16.00 до 18.00
парк «Лесогород» в Советском районе Волгограда
Фестиваль «Городские культуры»
10 сентября с 16.00 до 20.00
молодежный центр «Метро» — улица Кузнецова, 26 и прилегающая территория
Гала-концерт городского конкурса «Зажги свою звезду»
10 сентября с 16.00 до 17.00
верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»
Концертная программа «В песне — жизнь моя», посвященная творчеству Пахмутовой
10 сентября с 17.00 до 19.00
сквер имени Александры Пахмутовой
Забег на роликах
10 сентября в 17.30
ЦПКиО
Концерт «Нам — 90 лет! Звезды театра сияют для вас!»
10 сентября с 17.00 до 18.00
верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»
Праздничный гала-концерт с выступлением лучших творческих коллективов Волгограда и области, популярных российских исполнителей
10 сентября с 18.00 до 22.00
нижняя терраса набережной 62-й Армии
Праздничный фейерверк
10 сентября в 22.00
нижняя терраса набережной 62-й Армии
II спортивные игры на Волге «Страна чемпионов»
10 сентября в течение дня
ЦПКиО
Открытое первенство Волгограда по футболу
11 сентября с 10.00 до 17.00
МБУ «Спортивный клуб «Зенит» — улица Таращанцев, 72, МБУ «Спортивный клуб «Темп» — улица 40 лет ВЛКСМ, 31б, МБУ «ФОК Советского района Волгограда» — улица Калининрадская, 28), Красноармейская районная общественная организация физкультурно-спортивный клуб «Судостроитель» — улица Петропавловская, 88), ООО «Детско-юношеский футбольный клуб «Русич» — улица Московская, 2а
Открытый турнир по кудо
11 сентября с 10.00 до 18.00
МБУ Спортивная школа № 23 Волгограда — улица 51-й Гвардейской, 37
Открытый турнир по тхэквондо
11 сентября с 10.00 до 18.00
МБУ Спортивная школа № 15 Волгограда — улица Гороховцев, 26а
Акция «Музыкальный трамвай желаний»
11 сентября с 10.00 до 12.00
маршрут трамвая № 11
Детский фольклорный праздник «Город счастливых детей»
11 сентября с 11.00 до 15.00
верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»
Интерактивная концертно-развлекательная программа «Мой город мне дорог»
Гала-концерт городского конкурса авторской песни
11 сентября с 12.00 до 17.00
сквер имени Пушкина
Конкурс-выставка работ учащихся художественных отделений детских школ искусств и детской художественной школы «Любимый город»
11 сентября с 12.00 до 17.00
сквер имени Пушкина
Праздничная программа «Музыкальный калейдоскоп»
11 сентября с 12.00 до 18.00
парк «Царицынский» — сценическая площадка
Фестиваль колокольного звона «Александровский звон»
11 сентября с 14.00 до 16.00
Александровский сад
Торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню участниками Всероссийского фестиваля национальных культур «От Волги до Дона»
11 сентября с 14.00 до 14.15
площадь Павших Борцов
Праздничное костюмированное шествие участников Всероссийского фестиваля национальных культур «От Волги до Дона»
11 сентября с 14.15 до 14.45
площадь Павших Борцов — улица Аллея Героев — верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»
Всероссийский фестиваль национальных культур «От Волги до Дона»
11 сентября 15.00 до 19.00
верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»
Фестиваль духовых оркестров «Музыка на Волге»
11 сентября с 16.00 до 18.00
нижняя терраса набережной 62-й Армии — амфитеатр и нижняя терраса набережной 62-й Армии
Показательные выступления лучших танцевальных коллективов по спортивными бальным танцам
11 сентября с 16.00 до 18.00
нижняя терраса набережной 62-й Армии
Кинотеатр под открытым небом
11 сентября с 18.00 до 22.00
нижняя терраса набережной 62-й Армии — амфитеатр
Концертная программа «Песни, проверенные временем»
11 сентября с 17.00 до 19.00
сквер имени Александры Пахмутовой
Концертно-развлекательная программа «Пою тебе, мой Волгоград» — коллективы МУК «Волгоградконцерт»
11 сентября с 19.00 до 21.00
верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»
Молодежный фестиваль «В движении»
парк «Царицынский»
Молодежная дискотека
Фейервер
11 сентября с 19.00 до 22.00
парк «Царицынский»
Концерт «Поем тебе, наш Волгоград»
12 сентября с 17.00 до 18.00
площадка перед МБУ «Молодежный центр «Родина» — улица Невская, 13
Выставка туристических объектов «Из Волгограда с любовью»
крыша Волгоградского речного порта
Зарядка с чемпионом «Тонус»
16 сентября с 12.00 по 13.00
МОУ «Лицей № 5 имени Юрия Гагарина Центрального района Волгограда» — ул. Мира, 17
Торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»
22 сентября в 10.00
историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
Красноармейский район Волгограда
Танцевальный марафон «Ритмы планеты в Красноармейском»
9 сентября с 17.00 до 19.00
Севастопольская набережная
Праздничный концерт «Все, что умеем мы — родному Волгограду!», работа интерактивных площадок
10 сентября с 18.00 до 22.00
Севастопольская набережная
Спортивная этапная игра «Спортивный Красноармейский»
16 сентября с 14.00 до 15.00
МБУ «Спортивный комплекс «ТЕМП» — улица 40 лет ВЛКСМ, 31б
Спортивно развлекательное мероприятие открытия Центра единоборств «Прайд» «Волгограду — здоровый образ жизни!»
17 сентября с 14.00 до 16.00
бульвар имени Энгельса
Горчичный фестиваль «Волгоград, Сарепта, горчичная столица»
24 сентября с 15.00 до 19.00
территория музея-заповедника «Старая Сарепта» — улица Изобильная, 10 / площадь Свободы
Кировский район Волгограда
Выставка художественного творчества в уникальной технике «Пластилиновая живопись»
с 1 по 10 сентября в течение дня
МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» — фойе — улица 64-й Армии, 26
Праздничная развлекательная программа «Я вырос здесь и край мне этот дорог»
4 сентября с 15.00 по 20.00
парк 50 лет Октября
Концертная программа года культурного наследия народов России «Великая держава — великая культура»
6 сентября с 16.00 до 20.00
парк 50 лет Октября
Торжественное мероприятие «Пою тебе, мой Волгоград»
7 сентября в 15.00
МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» — фойе — улица 64-й Армии, 26
Музыкальный караоке-фреш для молодежи «Тебе, наш Кировский, посвящаем!»
7 сентября с 17.00 до 19.00
парк 50 лет Октября
Спортивный праздник «Кировчане выбирают спорт!»
9 сентября с 15.00 до 18.00
площадь у МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» — улица 64-й Армии, 26
Фестиваль творческих коллективов «Кировский гостеприимный»
9 сентября с 17.00 до 18.00
парк 50 лет Октября
Дискотека
9 сентября с 20.00 до 21.00
парк 50 лет Октября,
Советский район Волгограда
Праздничный концерт «Любимого города яркие краски»
30 августа с 16.30 до 18.00
зрительный зал МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» — улица Даугавская, 1
Выставка декоративно-прикладного искусства и ремесленников «Волжские мастера»
8 сентября с 16.00 до 18.00
парк «Петровский»
Флешмоб «Хоровод дружбы»
8 сентября с 16.00 до 17.00
площадь у МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» — улица Даугавская, 1
Выставка поделок «Сад и огород», «Волжский урожай», выставка рисунков «Моя малая Родина»
9 сентября с 16.00 до 18.00
парк «Петровский»
Праздничный концерт «Волжские самоцветы»
9 сентября с 17.00 до 18.00
микрорайон Родниковая долина — улица имени Грибанова, 9а
Фестиваль «Территория национальностей»
10 сентября с 13.00 до 20.00
площадь у МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» — улица Даугавская, 1
Праздничный концерт «Народный калейдоскоп»
11 сентября с 11.00 до 12.00
площадь у МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда», рабочий поселок Горьковский — улица Волгоградская, 168
Ворошиловский район Волгограда
Детский праздник
10 сентября с 11.00 до 12.00
сквер имени Саши Филиппова
Концертно-развлекательная программа
11 сентября с 18.00 до 20.00
сквер имени Саши Филиппова
Центральный район Волгограда
Выставка фоторабот в формате «фотосушки» «Люди, события, город»
с 10 по 11 сентября с 12.00 до 19.00
парк «Комсомольский сад»
Конкурс детских рисунков на асфальте «Радуга красок»
10 сентября с 17.00 до 18.00
11 сентября с 12.00 до 13.00
парк «Комсомольский сад»
Концертная программа школы эстрадного вокала «Ассорти»
10 сентября с 18.00 до 19.30
парк «Комсомольский сад»
Концерт кавер-группы «Сделай громче»
10 сентября с 19.30 до 21.00
парк «Комсомольский сад»
Концертно-игровая программа «Зажигаем звезды вместе» от Волгоградской региональной общественной детской организации «Созвездие талантов»
11 сентября с 16.30 до 18.00
парк «Комсомольский сад»
Танцевальная программа «Ритмы города» — мастер-класс от школы танцев «Дыхание души»
11 сентября с 19.00 до 21.00
парк «Комсомольский сад»
Дзержинский район Волгограда
Праздничный концерт «Ты города гордость, Дзержинский район»
4 сентября в 17.00
парк «Семейный» — улица 8-й Воздушной Армии
Концерт-чествование «Нам выпал один исторический путь»
6 сентября в 15.00
МОУ «Гимназия № 11 Дзержинского района Волгограда» — улица имени Константина Симонова, 20а
Ярмарка творчества «Традиции и современность»>
9 сентября в 17.00
парк Героев-летчиков — бульвар 30-летия Победы
Торжественное открытие 2-й очереди бульварной части проспекта имени Маршала Советского Союза Жукова
10 сентября в 10.00
бульварная часть проспекта имени Маршала Советского Союза Жукова — 2-я очередь
Концертная программа «Пою с тобою, Волгоград»
10 сентября в 17.00
Центральная площадь — рабочий поселок Гумрак
Краснооктябрьский район Волгограда
Праздничная программа «Непобежденный! Возрожденный! Наш Волгоград!»
5 сентября в 18.00
театрально-концертный зал МУК «Комплекс культуры и отдыха имени Юрия Гагарина» — улица имени Пельше, 3
Концертно-развлекательная программа «Красуйся, ВолгоГрад!»: концерт, ярмарка и интерактивно-развлекательные площадки «Веселись, ВолгоГрад!»
10 сентября с 17.00 до 19.30
парк им. Юрия Гагарина — улица имени Пельше, 3
Культурный променад «Гуляй ВолгоГрад!»
10 сентября с 17.00 до 18.00
парк им. Юрия Гагарина — улица имени Пельше, 3
Торжественное мероприятие, посвященное обновлению доски Почета заслуженных жителей Краснооктябрьского района
16 сентября в 15.00
Краснооктябрьское местное отделение Волгоградского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» — улица имени Германа Титова, 10
Тракторозаводский район Волгограда
Детская интерактивная танцевальная программа «Бум-бум PARTY»
1 сентября с 16.00 до 18.00
парк Аттракционов — поселок Спартановка
Районное мероприятие «ЗОЖFEST»
7 сентября с 17.00 до 19.00
парк Аттракционов — поселок Спартановка
Праздничная концертная программа «С днем рожденья, Волгоград!»
9 сентября в 18.00
парк Аттракционов — поселок Спартановка
Онлайн-акция «Я в этом городе живу, я этот город знаю»
Общегородские мероприятия
Площадь Павших Борцов, улица Аллея Героев
5 сентября в 10.00
11 сентября с 14.00 до 14.15
Сквер имени Саши Филиппова
с 5 по 10 сентября с 16.00 до 19.00
Нижняя терраса набережной 62-й Армии
9 сентября с 17.00 до 21.00
10 сентября с 09.30 до 22.00
11 сентября с 16.00 до 22.00
Верхняя терраса набережной 62-й Армии
10 сентября с 10.00 до 22.00
11 сентября с 15.00 до 22.00
Парк Аттракционов — поселок Спартановка
7 сентября с 17.00 до 19.00
Центр уличного баскетбола международного класса— площадка на пересечении улиц Пражской и имени маршала Чуйкова
10 сентября с 10.00 до 14.00
ЦПКиО
10 сентября с 10.00 до 21.00
Парк «Царицынский»
10 сентября с 12.00 до 17.00
11 сентября с 12.00 до 22.00
Парк «Лесогород» в Советском районе Волгограда
10 сентября с 16.00 до 18.00
Сквер имени Александры Пахмутовой
10 сентября с 17.00 до 19.00
11 сентября с 17.00 до 19.00
Сквер имени Пушкина
11 сентября с 12.00 до 17.00
Александровский сад
11 сентября с 14.00 до 16.00
Площадь Павших Борцов — улица Аллея Героев — верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»
11 сентября с 14.15 до 14.45
Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
2 сентября в 10.00
Красноармейский район Волгограда
Севастопольская набережная
9 сентября с 17.00 до 19.00
10 сентября с 18.00 до 22.00
Бульвар имени Энгельса
17 сентября с 14.00 до 16.00
Кировский район Волгограда
Парк 50 лет Октября
4 сентября с 15.00 до 20.00
6 сентября с 16.00 до 20.00
сентября с 17.00 до 19.00
9 сентября с 15.00 до 17.00
Площадь у муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Авангард» — улица 64-й Армии, 26
9 сентября с 15.00 до 17.00
Советский район Волгограда
Парк «Петровский»
8 сентября с 16.00 до 18.00
9 сентября с 16.00 до 18.00
Площадь у муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК) «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда» — улица Даугавская, 1
8 сентября с 16.00 до 17.00
10 сентября с 13.00 до 20.00
Микрорайон Родниковая долина — улица имени Грибанова, 9а
9 сентября с 17.00 до 18.00
Площадь у МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда», рабочий поселок Горьковский — улица Волгоградская, 168
11 сентября с 11.00 до 12.00
Ворошиловский район
Сквер имени Саши Филиппова
10 сентября с 11.00 до 12.00
11 сентября с 18.00 до 20.00
Центральный район Волгограда
Парк «Комсомольский сад»
с 10 по 11 сентября с 12.00 до 21.00
Дзержинский район
Парк «Семейный» — улица 8-й Воздушной Армии
4 сентября в 17.00
Парк Героев-летчиков — бульвар 30-летия Победы
9 сентября в 17.00
Бульварная часть проспекта имени Маршала Советского Союза Жукова, 2-я очередь
10 сентября в 10.00
Центральная площадь — рабочий поселок Гумрак
10 сентября в 17.00
Краснооктябрьский район Волгограда
Парк имени Юрия Гагарина — улица имени Пельше, 3
10 сентября с 17.00 до 19.30
Тракторозаводский район
Парк Аттракционов — поселок Спартановка
1 сентября с 16.00 до 18.00
09 сентября в 18.00
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»