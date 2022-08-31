В Волгоградской области установлен факт нелегального ввода в оборот говядины и рыбы неизвестного происхождения фантомным предприятием. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора, анализ данных, внесенных во ФГИС «Меркурий» показал, что на площадке ООО «Караван», которое, якобы, было зарегистрировано в Волгоградской области, имелись оформленные производственные сертификаты на говядину (2,9 т) и мороженную рыбу (145 кг). При этом в ФГИС «Меркурий» предприятие вносило недостоверные сведения о сырье в журналы входящей продукции. Это свидетельствовало о легализации и выпуске в оборот животноводческой продукции неизвестного происхождения, сделали вывод в ведомстве.

При этом продукция предприятия-фантом поступала в социальные учреждения Республики Северная-Осетия Алания и Кабардино-Балкарской Республики.

Во время проверки по адресу фирмы «Караван» выяснилось, что никакой производственной деятельности там не велось. Кроме того, там отсутствовали какие-либо здания и сооружения.

Данные о предприятии-фантоме уже направлены в полицию и налоговую службу. Также проинформированы и социальные учреждения, куда поступала сомнительная продукция.