Под Волгоградом 30 августа похоронят погибшего в степном пожаре чиновника









Сегодня в Иловле Волгоградской области простятся с Александром Переяровым, который погиб при тушении степного пожара. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Иловлинского района, прощание с начальником отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района состоится около его дома, а затем пройдет отпевание в храме.





Александр Владимирович трагически погиб 28 августа 2022 года при тушении пожара на территории Озерского сельского поселения, чтобы не допустить распространения огня до детского лагеря «Лазурный». 22 года он проработал в органах внутренних дел, а с 2018 года возглавил отдел ГО и ЧС администрации Иловлинского района. У Александра Переярова остались жена, двое детей и две внучки. Ему было 52 года.





- Люди, работавшие рядом с ним, всегда ценили его за жизнелюбие и оптимизм, душевное отношение к людям, преданность делу, требовательность к себе и личную порядочность, стремление сделать все необходимое для благополучия жителей Иловлинского района, - говорится в некрологе, опубликованном на сайте районной администрации.







