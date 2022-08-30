Под Волгоградом 30 августа похоронят погибшего в степном пожаре чиновника

Общество 30.08.2022 08:41
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30.08.2022 08:41
Сегодня в Иловле Волгоградской области простятся с Александром Переяровым, который погиб при тушении степного пожара. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Иловлинского района, прощание с начальником отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района состоится около его дома, а затем пройдет отпевание в храме.
Александр Владимирович трагически погиб 28 августа 2022 года при тушении пожара на территории Озерского сельского поселения, чтобы не допустить распространения огня до детского лагеря «Лазурный». 22 года он проработал в органах внутренних дел, а с 2018 года возглавил отдел ГО и ЧС администрации Иловлинского района. У Александра Переярова остались жена, двое детей и две внучки. Ему было 52 года.
- Люди, работавшие рядом с ним, всегда ценили его за жизнелюбие и оптимизм, душевное отношение к людям, преданность делу, требовательность к себе и личную порядочность, стремление сделать все необходимое для благополучия жителей Иловлинского района, - говорится в некрологе, опубликованном на сайте районной администрации.
Ранее, напомним, в Иловлинском районе произошел страшный степной пожар, который угрожал нескольким населенным пунктам. При его тушении пострадали также трое сотрудников районной администрации. Глава Иловлинского района Иван Гель озвучил свою версию произошедшего. При этом местный фермер рассказал, как пытался спасти погибшего при тушении пожара друга.
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