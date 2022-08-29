МЧС открыло горячую линию для торговцев сгоревшего рынка в Волжском

Общество 29.08.2022 08:22
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29.08.2022 08:22
В ГУ МЧС по Волгоградской области начал работу телефон доверия для собственников торговых точек сгоревшего накануне в Волжском рынка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, позвонив по телефону 884442-78-99-99, можно задать вопросы, касающиеся пожара.
Напомним, пожар на рынке «Людмила» в Волжском уничтожил практически все торговые павильоны, где работали десятки предпринимателей и продавцов. Огонь полыхал на площади около 7 тысячи квадратных метров. Досталось и соседней девятиэтажки, где выгорел балкон. Жильцов дома пришлось эвакуировать.
К счастью, обошлось без жертв. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ при ремонте кровли крытого рынка.
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