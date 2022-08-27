Но без «Сплин»: оперштаб разрешил провести ParkSeason Fest 2022 на «Волгоград-Арене»









Оргкомитет ParkSeason Fest 2022 получил разрешение на проведение фестиваля от оперативного штаба по Волгограду и Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов мероприятия, которое пройдет на «Волгогрд Арене» 17 сентября.





- Очевидно, что никаких переносов больше не будет, - заверили в оргкомитете.





- Сможет ли коллектив принять участие в фестивале 2023 года, будет объявлено позже. Оргкомитет приносит извинения за данные неудобства, но повлиять на сложившуюся ситуацию не представляется возможным, - прокомментировали здесь.





Напомним, 17 сентября на фестивале должны были спеть «Мумиль Тролль» и «Би-2». Однако выступления этих групп перенесли на 2023 год. Изначально мероприятие должно было состояться в Волгограде 2 июля, но затем была названа другая дата.







Ранее сообщалось, что музыканты группы "Сплин" на фестивале в Воронежской области поддержали артистов и группы, которые уехали из России.



Однако группа «Сплин» не выступит на ближайшем фестивале 17 сентября 2022 года, тут же огорчили организаторы.Новую группу, которая станет одним из хедлайнеров ParkSeason Fest 2022 и выступит с часовой концертной программой 17 сентября 2022 года, обещали назвать уже в ближайшие дни.Таким образом, на стадионе в Волгограде выступят группа «КИНО», Григорий Лепс, Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы», группы Bad Balance, «Кирпичи» и «В чём дело».