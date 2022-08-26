Общество

В Волгограде врачи нашли у мужчины 11-сантиметровый тромб

Общество 26.08.2022 18:20
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26.08.2022 18:20


 

В Волгоградской областной больнице № 1 ангиохирурги спасли жизнь 58-летнему пациенту с подозрением на острый коронарный синдром. Как сообщает ИА «Высота 102», у мужчину обнаружили тромб размером 11 сантиметров. 

По результатам компьютерной томографии врачами диагностирована двухсторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Ситуация осложнялась тем, что состояние больного характеризовалось острой сердечной патологией, которая в случае неправильного лечения могла привести к летальному исходу. 

— Было принято решение о незамедлительном введении препарата разрушающего тромб, — пояснили в облздраве. — Состояние пациента удалось стабилизировать, однако в ходе дальнейшего обследования у мужчины диагностирован тромбоз глубоких вен правой нижней конечности, при этом один из тромбов, размером 11 сантиметров, свободно перемещался, что могло вызвать повторную сосудистую катастрофу. Через прокол яремной вены на шее пациенту было имплантировано специальное улавливающие устройство — кава-фильтр.

Данное устройство помогает создать препятствие в вене, которое позволяет останавливать сгустки крови, но не нарушает нормальный кровоток. Такие операции стали возможны благодаря поставкам современного оборудования в региональные сосудистые центры Волгограда. 

Современное операционное и диагностическое оборудование, в том числе ангиографы, навигационные системы и микроскопы для нейрохирургических операционных поступают в медучреждения при реализации регпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Узнать о риске тромбоза можно в ходе углубленной диспансеризации после перенесенного коронавируса. Обследование можно пройти  бесплатно по месту жительства.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области 

Справка

Тромбоз – это грозное заболевание сердечно-сосудистой системы, при котором существует риск развития тромбоэмболии легочной артерии, которая может привести к летальному исходу. Причиной тому являются различные нарушения сердечно-сосудистой системы, вредные привычки, врожденные патологии организма и др. При тромбозе сосудов есть риск, что тромб оторвётся от своего постоянного места пребывания и начнёт путешествовать по кровеносной системе. Многие случаи внезапной смерти связаны с вовремя не диагностированным тромбозом.

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