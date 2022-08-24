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Боялась родителей: в Волгограде девочка-подросток 4 года жила с иглами в колене

Общество 24.08.2022 22:03
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24.08.2022 22:03


Врачи травматологи-ортопеды Волгоградской областной детской клинической больницы извлекли из коленного сустава 14-летней девочки-подростка швейные иглы. Как сообщает ИА «Высота 102», ребенок четыре года носил в себе инородные предметы. 

— Девочка попала к нам по направлению из районной больницы, — сообщили информагентству врачи. — Здесь ей провели всестороннее обследование и хирургическое лечение. Сейчас у юной пациентки все хорошо, но длительное нахождение металлических инородных предметов в суставе привело к формированию воспалительного процесса и ограничению движения. Теперь потребуется восстановительное лечение.


Как уточнили медики, девочка случайно упала на игольницу в возрасте 10 лет и ничего не сказала родителям, так как испугалась, что ее накажут, и придется делать операцию. 


Все следующие четыре года ребенка беспокоила боль в колене, мешавшая нормальному движению. Тем не менее подросток продолжала скрывать проблему. Когда болевые ощущения стали невыносимыми, а родители заметили, что дочь не наступает полностью на стопу — семья обратилась за медпомощью. 

Фото: Волгоградская областная детская клиническая больница 

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