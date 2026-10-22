Полиция обнаружила в магазине Волгограда сомнительную рыбу

Факт реализации подозрительной продукции был выявлен сотрудниками УМВД. немаркированной пищевой рыбной продукции. В холодильных витринах находилась рыба, при этом каких-либо маркировочных обозначений, бирок или другой специально нанесенной информации на продукции, рядом с ней или на упаковке не обнаружено.