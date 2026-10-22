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Общество

Полиция обнаружила в магазине Волгограда сомнительную рыбу

Общество 22.10.2026 08:54
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22.10.2026 08:54


Волгоградский предприниматель торговал в своем магазине рыбной продукцией без маркировки. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, 

Факт реализации подозрительной продукции был выявлен сотрудниками УМВД. немаркированной пищевой рыбной продукции. В холодильных витринах находилась рыба, при этом каких-либо маркировочных обозначений, бирок или другой специально нанесенной информации на продукции, рядом с ней или на упаковке не обнаружено.

По данным компонента «Меркурий» установлено, что на площадке владельца магазина оформлены входящие электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД), но не на всю рыбную продукцию.

Владельцу магазина, нарушившего ветеринарное законодательство, объявили  предостережение. Деятельность предприятия взята на контроль.

Фото сгенерировано ИИ

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