Общество

Сотрудник волгоградского банка спас накопления пенсионерки от мошенников

Общество 25.08.2022 19:15
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25.08.2022 19:15



В Волгограде сотрудника банка наградили за проявленную бдительность, которая не дала обмануть пенсионерку. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 15 августа 2022 года в дежурную часть отдела полиции № 2  Управления МВД России по городу Волгограду поступило сообщение от 76-летней местной жительницы о том, что неизвестные пытались завладеть ее сбережениями. Пожилой женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются похитить с ее счета сбережения. Для предотвращения операции он предложил перевести деньги на «безопасный счет».

Доверчивая волгоградка пошла в банк и хотела снять сбережения со своего счета, чтобы перевести 200 000 рублей на указанный номер счет, который продиктовал звонивший. В этот момент на поведение пенсионерки обратил внимание сотрудник банка - Севак Василян. Выяснив причину, по которой пожилая женщина пытается снять крупную денежную сумму, он убедил ее не совершать поспешных действий и посоветовал обратиться в полицию. В дежурной части пенсионерке, сообщили, что таким образом ее пытались обмануть телефонные аферисты.

Врио заместителя начальника ОП № 2 подполковник полиции Александр Соляной от имения начальника Управления МВД России по городу Волгограду вручил благодарность Севаку Моисовичу и поблагодарил его за неравнодушие.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.

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