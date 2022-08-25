Сотрудник волгоградского банка спас накопления пенсионерки от мошенников









В Волгограде сотрудника банка наградили за проявленную бдительность, которая не дала обмануть пенсионерку. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 15 августа 2022 года в дежурную часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Волгограду поступило сообщение от 76-летней местной жительницы о том, что неизвестные пытались завладеть ее сбережениями. Пожилой женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются похитить с ее счета сбережения. Для предотвращения операции он предложил перевести деньги на «безопасный счет».

Доверчивая волгоградка пошла в банк и хотела снять сбережения со своего счета, чтобы перевести 200 000 рублей на указанный номер счет, который продиктовал звонивший. В этот момент на поведение пенсионерки обратил внимание сотрудник банка - Севак Василян. Выяснив причину, по которой пожилая женщина пытается снять крупную денежную сумму, он убедил ее не совершать поспешных действий и посоветовал обратиться в полицию. В дежурной части пенсионерке, сообщили, что таким образом ее пытались обмануть телефонные аферисты.Врио заместителя начальника ОП № 2 подполковник полиции Александр Соляной от имения начальника Управления МВД России по городу Волгограду вручил благодарность Севаку Моисовичу и поблагодарил его за неравнодушие.