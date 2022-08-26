Расследования

В Жирновске разгромившему доску почета подростку грозит 3 месяца ареста

Расследования 26.08.2022 08:07
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26.08.2022 08:07



Дознаватели отдела МВД России по Жирновскому району завершили расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 214 УК РФ – «Вандализм». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 6 июля 2022 года 17-летний учащийся местного техникума  находился в компании своих друзей на центральной площади  Жирновска и нанес удар ногой по установленной возле районной администрации доске почета с фотографиями выдающихся жителей района. В  полотне образовалась пробоина.

Личность злоумышленника была установлена сотрудниками полиции по горячим следам, молодой человек был задержан. Вину он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, возместив имущественный ущерб, причиненный в результате преступления. 

После сбора всех необходимых доказательств уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением будет рассмотрено Жирновским районным судом.

Санкция статьи 214 УК РФ «Вандализм» предусматривает наказание вплоть до 3 месяцев ареста, а уголовная ответственность за данные деяния наступает с 14-летнего возраста.

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