







Дознаватели отдела МВД России по Жирновскому району завершили расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 214 УК РФ – «Вандализм». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 6 июля 2022 года 17-летний учащийся местного техникума находился в компании своих друзей на центральной площади Жирновска и нанес удар ногой по установленной возле районной администрации доске почета с фотографиями выдающихся жителей района. В полотне образовалась пробоина.





Личность злоумышленника была установлена сотрудниками полиции по горячим следам, молодой человек был задержан. Вину он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, возместив имущественный ущерб, причиненный в результате преступления.





После сбора всех необходимых доказательств уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением будет рассмотрено Жирновским районным судом.





Санкция статьи 214 УК РФ «Вандализм» предусматривает наказание вплоть до 3 месяцев ареста, а уголовная ответственность за данные деяния наступает с 14-летнего возраста.



